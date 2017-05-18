如果现在是大学新生 世界首富会选AI专业 国际新闻

（华盛顿18日综合电）微软公司联合创始人、世界首富比尔盖茨日前通过推特发文，为大学新生提出自己的职业指导意见。他说：“如果我现在能够重新回到大学，我会选择人工智能（AI）、能源或生物科学为专业。”盖茨表示，这些都是非常有前途的专业，人们可以在其中产生巨大影响力。

技术专家和经济学家们普遍认为，未来20年间，公司利用AI帮助工厂、建筑工地以及零售场所实现自动化的方式将会发生深刻改变。而为这些系统提供动力的很可能是可再生能源，比如太阳能或风能。盖茨预言，人类可在15年内看到“能源奇迹”出现。此外，美国生物技术市场正以令人惊叹的速度增长，特别是私人企业竞相开发智能化药物和抗生素耐药细菌等治疗方案。

盖茨表示，从个人经验来看，大学新生至少需要学习这三大专业之一。作为盖茨基金会的联席主席，盖茨已经亲眼见证了世界在自动化枯燥工作、根除疾病以及在贫困地区使用替代能源方面取得的巨大进步。盖茨对大学新生们称：“与我同龄的那个年代相比，你们的知识面更广。你们现在就可以开始对抗不平等，无论是在美国街头还是世界其他地方。”