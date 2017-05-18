拟发附加股筹28.6亿 马资源挫达11%

（吉隆坡18日讯）马资源机构有限公司（MRCB,1851,产业组）拟以1配1比例发售附加股，为武吉加里尔国家体育馆翻新工程融资以及降低负债后，今早该股随大盘走低，一度下跌20仙或11.49%。

闭市时，该股报1.54令吉，跌20仙或11.49%，成交量有6742万800股。

这项供股计划还将以5送1比例，附送免费凭单，筹集21亿7000万至28亿6000万令吉。

除了以上两个用途，该集团还将把所筹资金用于发展新产业项目，以及充作一般营运资本。

马资源昨日向大马交易所报备，计划发售高达28亿6000万附加股，并附送5亿7134万张凭单。

该集团总财务长安焕帝周三在新闻发布会上强调，筹措的资金将用于进行中的项目，与马来西亚城项目无关。

“我们希望明确说明资金的用途，因有许关于多马来西亚城的猜测。我们不想人们作出不正确的假设，指我们正在筹资注入依斯干达控股私人有限公司（IWH）或马来西亚城。”

该集团的两大股东，雇员公积金局（EPF）和Gapurna私人有限公司已承诺全面认购应有的股票。若有多余的附加股，两者也可申请认购。

截至2016年底，马资源的银行贷款为29亿4000万令吉，年利息5.6%。同时，该集团的现金余额为5亿9277万令吉。

公积金局目前持有马资源33.55%股权，而由马资源集团董事经理丹斯里莫哈末沙林法德丁持有Gapurna的16.78%。

同时，人民银行和朝圣基金局分别持7.92%和8.17%。

公积金局和Gapurna均向当局申请豁免全面献购。

马资源表示，45%或9亿7500万令吉的所筹资金，将支付予通过MRCB Land私人有限公司控有85%的子公司Rukun Juang私人有限公司（RJSB）。

RJSB于2015年10月28日和青年与体育部及Syarikat Tanah dan Harta私人有限公司签署私营化协议，翻新和提升武吉加里尔国家体育馆的设施。

马资源表示，附加股计划所筹措的资金将交给RJSB，以为私营化国家体育馆融资。

同时，马资源还说，将拨出约38%或8亿2632万令吉，偿还包括艾芬银行、艾芬黄氏投资银行、兴业回教银行和马建屋在内金融机构的贷款。

该集团补充，这将为每年省下约4669万令吉的利息。

马资源也将拨出介于11%或2亿3304万令吉和32%或9亿1690万令吉，为嘉炳路（Jalan Kia Peng）的Lot 94、吉隆坡中环的Lot F、9 Seputeh第二期和Sentral Suites的产业与建筑项目融资。