特朗普面临弹劾威胁 市场抛售美股猛挫372点 经济新闻

（吉隆坡18日讯）投资者担忧特朗普被弹劾，美股周三急挫，回吐特朗普涨势录得的涨幅。

美国总统特朗普遭遇上任来最严重的政治危机，拖累美国股市周三大幅下挫逾370点后，股市投资者成为惊弓之鸟而纷纷展开抛售活动，导致美元和全球股市也纷纷尾随走低。不过，受华府政治风波影响，黄金和白银等避险资产价格攀升，日圆兑美元汇率上扬。

随着“泄密门”事件持续发酵，原本“板上钉钉”的6月加息预期可能会被推迟，促使美元兑其他各主要货币汇率走低。ICE美元指数下降至去年11月份特朗普赢得美国总统大选以来的最低水平，周三最低一度下降至97.86点。

特朗普总统曾要求时任联邦调查局（FBI）局长的科米停止针对前国家安全顾问的调查，这令人们质疑总统是否会因阻碍司法受到指控。这也加重了人们对其推进大规模经济刺激计划能力的忧虑，有人怀疑特朗普本人甚至可能面临被弹劾的威胁。

分析师指出，由于特朗普解雇科米一事可能牵涉俄罗斯，如果闹出更大的丑闻，随时是“水门事件”翻版。

在发生了上述一连串事件后，焦虑的市场已经开始考虑特朗普今年是否会遭到弹劾。

特朗普被弹劾的机率已经大幅提高。博彩公司Paddy Power认为，特朗普被弹劾的机率已高达33%。弹劾总统需要参议院三分之二以上的议员同意。

美国股市周三大幅下跌，遭受了8个月来的最大单日下跌点数。道琼斯工业指数闭市大跌372.82点或1.78%，报20606.93点；标准普尔500指数闭市猛落43.64点或1.82%，报2357.03点；纳斯达克综合指数猛落158.63点或2.57%，闭市报6011.24点。

全球股市纷纷报跌

欧洲股市周三也大幅下跌，泛欧斯托克600指数周三闭市下跌1.2%，报391.14点。该指数创下了自去年9月26日以来的最大单日百分比跌幅。

德国股市的DAX指数闭市下挫172.92点或1.35%而至12631.61点。英国股市的富时100指数闭市跌18.56点或0.25%而至7503.47点。法国股市的CAC指数滑落88.21点或1.63%而至5317.89点。

亚太股市周四广泛受挫。不过，除了东京股市的跌势较猛烈以外，其它主要市场的跌势相对较温和。

日本市场的日经225指数闭市报19553.86点，急挫261.02点或1.32%。

中国股市的跌势较轻微，上证指数闭市降14.30点或0.46%而至3090.14点。

香港股市的降幅在午市扩大， 恒生指数闭市落157.11点或0.62%而至25136.52点。

台湾股市失守万点关口，加权指数闭市落44.22点或0.44%而至9969.45点。

新加坡股市续持稳，新海峡时报指数闭市报3221.66点，微落2.44点或0.08%。菲律宾股市表现差劲，PSE综合股价指数闭市下挫68.84点或0.88%而至7757.69点。