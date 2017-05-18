销售减首季净利挫半 安利仍派息5仙 经济新闻

（吉隆坡18日讯）安利（马）控股（AMWAY，6351，贸易服务组）2017财政年首季（截至2017年3月31日止）净利劲挫48%至945万令吉，或每股5.75仙，上财年同季报1805万令吉，或每股10.98仙。

安利向大马交易所发文告报备，并将净利萎缩的原因归咎于销售减少，以及进口成本因令吉走贬而增加。

首季营业额也从上财年首季的3亿594万令吉，跌挫22.5%至2亿3715万令吉，主要因为消费者在2016年2月和4月产品涨价前，大举买入安利产品，因而才造成两个财年的营收出现差距。

该集团也宣布，将于6月15日派发每股5仙的股息，唯有在2017年6月2日之前被列入存户记录的股东才能获得股息。

另一方面，安利企业家（ABO）计划获得正面回响，外加40周年销售和营销计划也推高该集团2016财年首季的销售。

尽管如此，鉴于消费者信心疲弱，安利的营业额跟着大幅下滑。

这家直销公司说：“我们的收入在连续两年强势增长后，董事部如今预计，本财年其余季度将面临极大的挑战，包括消费者支出下滑及消费者信心减低，因而促使经济形势趋软，以及外汇波动令我们的赚幅承压。”

闭市时，安利收跌15仙或1.94%，以7.60令吉挂收，交易量达5万600股。