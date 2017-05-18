令吉4.3260兑1美元

（吉隆坡18日讯）今日马币兑美元汇价续趋软，及对美元以外的其它主要货币也全面趋软。

令吉兑美元闭市时报4.3260/3290，较昨日之4.3210 /3250贬值。开市时，1美元兑4.3250/3300。

汇市分析师称，尽管美元汇价进一步走低，以及纽约原油期货价格周三闭市于近3周以来的最高水平，但令吉兑美元却趋软，因为本地货币面对套利回吐压力和受隆股市大幅走低的影响。此外，投资者纷纷把资金转注入黄金和白银等避险市场，也是导致马币欲振乏力的因素。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0977/1026走弱至3.1062/1088、兑每百日圆由3.8450/8489趋软至3.9203 /9244、兑英镑由5.5927/59966贬值至5.6398/6446，以及兑欧元由4.7941/7990趋软至4.8096/8147。

另外，中国外汇交易中心公布，5月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑人民币6.8612元，1欧元兑人民币7.6691元，100日圆兑人民币6.1903元，1港元兑人民币0.88130元，1英镑兑人民币8.9126元，1新加坡元兑人民币4.9433元及人民币1元兑0.62877令吉。