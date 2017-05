亚足总以紧张政治氛围为由 马朝再延战英媒:怕毒害 体育新闻



(吉隆坡18日讯)亚洲足总以“安全顾虑”再次展延2019年亚洲杯外围赛朝鲜主场对马来西亚的比赛,更有英国媒体称,大马人担心被下毒!

这场原定3月28日在平壤进行的赛事,因大马的申诉而在上周由亚足总宣布展期至6月,但大马不满没在中立场举行和近期朝鲜问题等而再次上诉,最终亚足总以“朝鲜半岛紧张的政治氛围”为由又延期。

“虽然之前将比赛定在6月8日,但近期的情况迫使亚足总重新考虑这个决定,这也是出于安全的考虑。”亚足总在声明中说。根据最新安排,这场比赛将在10月5日的下一期国际足总比赛日进行,但地点待定。

据英国媒体披露,大马方面拒绝到平壤参赛,原因是认为这个地方对他们来说不安全,英国《每日邮报》甚至称,在金正男于大马遭毒杀事件后,马来西亚人担心到了平壤会被下毒(with the visitors worried they would be poisoned)。

亚足总方面此次也说,在未来几个月里,将会密切关注相关的安全情况以及在平壤进行的一些赛事,如本月31日朝鲜机关车对蒙古埃尔钦的亚洲足总杯东亚区赛事和7月19日至23日的23岁以下亚洲杯G组入选赛的情况,再决定是否更换有关赛场和10月5日朝鲜与大马之战的地点。