FBI前局长获任查通俄案 特朗普腹背受敌 国际新闻

（华盛顿18日综合电）美国总统特朗普上台满一百日不久，因开除调查其与俄罗斯关系的联邦调查局（FBI）时任局长高铭，短时间内速陷可能遭弹劾的政治暴风。美国司法部周三委任前FBI局长米勒出任特别检察官，接手领导调查涉嫌通俄案。共和党国会议员罕有地与民主党一致认同米勒是正确人选，令身陷丑闻的特朗普更是腹背受敌。

司法部部长塞申斯早前被揭于去年大选期间，曾两度与俄罗斯驻美大使对话，令司法部的独立性备受质疑。外界发出强烈呼声，要求委任获两党支持的司法部外人士，领导调查俄罗斯涉嫌干预去年大选及特朗普团队涉嫌通俄一案。米勒获委任后发声明表示：“我接受这个重任，并会全力以赴。”他将带领FBI调查，并有权起诉任何涉案人士。

米勒于2001年获委任为FBI局长，就任后不久美国发生911恐袭，致力领导调查真相和打击恐怖主义，并于2013年退下火线。司法部说，米勒为出任特别检察官，已辞任私人律师行工作。司法部拒绝解释涉及这委任的决策过程。

美两党一致认同

特朗普透过白宫声明回应：“如我强调过很多次，彻底的调查将证明事实，我的团队并无与任何外国势力勾结，我期待调查尽早完成。”民主党加州参议员范斯坦大赞米勒为恰当人选：“没有人比他更适合担此任务。”共和党北卡罗莱纳州议员布尔亦形容，是次委任是一个“很好的决定”，罕有展示“两党合作”的一刻。

有报道周二披露被撤职的高铭曾写下备忘录，指今年2月在白宫椭圆形办公室内，总统特朗普要求他结束调查前国安顾问弗林，惟白宫否认有关报道。共和党众议院议长瑞安翌日却公开呼吁，进一步调查特朗普有关指控。有分析指，此次“通俄”调查引发的危机，已超出特朗普所能控制，而这些阴丑闻缠绕华府数月以至数年。

特朗普发牢骚：没政治家比我受更不公平对待

特朗普周三宣泄面对政治问题接踵而至的不满情绪，声称美国历史上的总统都没有受到比他“更不公平”的对待。

特朗普在美国海岸防卫队学院的结业礼上发表演说，促请毕业学员以他为榜样，及“斗争、斗争、斗争、永不放弃，情况会变好”。他说：“看看我最近所受到的对待，特别是传媒，我可以极肯定说，历史上没有政治家受到更差或更不公平对待，你不能让他们使你倒下。你不能让批评者和反对者妨碍你实现梦想。”

FBI局长人选白宫面试 包括前参议员利伯曼

特朗普周三为4名FBI局长人选面试，当中包括前任康涅狄格州参议员利伯曼、前俄克拉何马州州长基廷及FBI署理局长麦凯布。

白宫发言人斯派塞表示，特朗普也会见第4名候选人选FBI前任高官麦克菲利。

特朗普丑闻不断 提前下台盘口投注额增加

特朗普被爆曾要求高铭中止对前国安顾问弗林的调查，消息传出后数小时，英国一间博彩公司有关特朗普提前下台的盘口金额立即增加。

英国博彩公司Betfair确认，在有关特朗普干预FBI调查的消息传出后不久，特朗普提前下台的盘口投注额增加逾5000英镑（约2万8000令吉）。另外博彩公司立博有关特朗普被弹劾的盘口，赔率亦跌至5赔4。事件可理解为人们认为特朗普提前下台的机会增高及来得更早，而原因与特朗普的丑闻越来越多有关，特别是近日有关特朗普干预司法独立的说法。

特朗普见韩国特使 指愿合作解决朝核问题

特朗普周三与韩国特使洪锡炫见面，二人谈及有关朝鲜核问题，期间特朗普表示，虽然现时处于施压制裁阶段，但如果条件具备的话，有意通过接触开创和平。

洪锡炫在与特朗普会面大约10分钟后向记者表示，特朗普指不会与朝鲜为对话而对话。特朗普又表示，愿意就朝核问题，与新上任的韩国总统文在寅合作，共同取得成果。而洪锡炫则将文在寅的亲笔信交予特朗普。

美《华氏911》导演 确认正拍特朗普纪录片

于2004年拍摄纪录片《华氏911》批判前总统小布什的美国导演米高摩亚亲自确认，正秘密拍摄特朗普纪录片，取名为《华氏119》（Fahrenheit 11/9）。该名字是基于特朗普当选总统翌日就是11月9日，已制作数周。这亦是2004年《华氏911》的同一系列作品，并与当年班底共同制作。

米高摩亚形容该片的内容将会是爆炸性，他在声明中指：“无论怎样攻击他（特朗普）都没用，无论揭露什么他都屹立不倒，事实、现实等都不能击倒他，就算是他自己引起麻烦，翌日起床亦一切如常并在推特发帖－－这些都会因这部电影而终结。”制片方形容，该纪录片将会“道出不一样的故事”。米高摩亚制作的《华氏911》以批判角度拍摄小布什的种种政策进行，是美国票房最高的纪录片。

美参院委员会 要求高铭作供

调查俄罗斯干预美国总统选举及可能勾结特朗普竞选团队的美国参议院情报委员会，周三要求被撤职的联邦调查局局长高铭作供。

参议院情报委员会声明说，委员会的共和党主席和民主党副主席致函高铭，要求他出席委员会公开和非公开会议。它亦致函署理联邦调查局长麦凯布，索取高铭上周被撤职前写下有关与特朗普对话的字条或备忘录。

同日，众议院监督和政府改革委员亦宣布，将邀请高铭出席委员会于本月24日举行的听证会。

美军F-35B空中发炮片曝光 每秒发55轮弹药

美国F-35B新型战机一直被超支、延误等问题困扰，近日这款战机首次在空中测试用机炮发炮，其发炮装置被绑在机肚位置，每秒可发射55轮弹药，炮舱口径由过往的20毫米扩至25毫米。惟目前装置有一大弊处，就是未能对准目标。

战机生产商洛歇马丁近日发布F-35B的空中发炮片段。战机的瞄准软件需要等候升级，才能瞄准目标作测试。洛歇马丁表示今年稍后时间可完成更新，但国防专家却没有那么乐观。另军事专家指，新武器可以协助进行美军的近距空中支援任务。