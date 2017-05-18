派特使携信访华 文在寅望缓和中韩关系 国际新闻

（首尔18日综合电）韩国总统文在寅派遣前总理李海瓒作为特使，周四上午启程访华。李海瓒出发前在当地机场表示，中韩领导人会谈有望于今年7月的20国集团峰会（G20）期间举行，李亦会转交文在寅致中国国家主席习近平的亲笔信，期望此行可推动中韩关系缓和。

李海瓒表示目前中韩关系僵持，此行将致力推动两国经济、文化、旅游等领域的交流，同时亦会就萨德入韩等问题，充分转达韩方立场。李海瓒亦透露G20期间中韩领导人有望举行会谈；他亦会在此行向中方提出在8月24日的中韩建交25周年时，安排两国首脑会晤。

摧毁朝大杀伤力武器军演 韩出动轻型航母

驻韩美军周四指出，美军第1、第2步兵师与韩国海军的“独岛”号轻型航母，日前举行摧毁朝鲜大杀伤力武器演习。这是韩国海军首次动用轻型航母，模拟发动登岸攻击。

美军第2步兵师发言人表示，演习的代号是“勇士突击7号”，地点位于首尔以北议政府市及斯坦利营军事基地，韩国海军派出独岛号参与演习。美韩两军士兵乘直升机快速渗透敌方，并迅速摧毁敌方的大杀伤力武器。

美军第2步兵师发言人说，演习是为了加强团级作战单位，摧毁大杀伤力武器的能力。

美韩定期举行摧毁朝鲜大杀伤力武器的演习。今年3月，作为美韩联合军演“鹞鹰”的一部分，美韩两军在京畿道坡州举行了代号为“勇士突击6号”的演习，400多名美韩士兵参演。