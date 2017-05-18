欠薪风波：本周付半林丹无份

(北京18日综合电)日前引起羽坛关注的广州粤羽俱乐部林丹等7名球员讨薪事件有新进展，俱乐部董事长兼总教练高军透露，林丹以外的运动员和教练员工资本周内支付50%，但林丹薪水过高，短期付不起。

广州粤羽俱乐部董事长兼总教练高军接受当地媒体电台《中国之声》访问时回应说：“俱乐部只负责球员训练等工作，运营（拉赞助等）交给惠州起跑线文体有限公司来做的，目前俱乐部与起跑线等相关方已达成几点共识，本周内支付队员（林丹除外）和教练工资的50%，因为全发不够，如果够的话也不会造成今天局面。”

对于为何不立即支付林丹工资，高军解释，“林丹的数额太大，一下没办法拿出。”报道指林丹当时签了400万人民币(约250万令吉)薪酬。

高军也感谢河源农商银行等已经支付了全部费用的赞助商，也表示会尽快解决整个俱乐部的薪酬问题。

据悉，作为中国首支以股份制为基础建立的职业羽球俱乐部，其2015年度的营业收入为116.7万元(约73万令吉)，净利润27.4万元(约17.2万令吉)，2016年度的财务状况还没有公示。

负责人变卖财产 劝林丹先打苏杯

拥有广州粤羽四年经营权的起跑线文体有限公司负责人付迅承诺，即使卖车卖楼，也一定全额支付林丹以及俱乐部其他运动员、教练员的全部薪酬，但是他需要时间筹集资金，希望林丹先专心征战苏迪曼杯。

10天宽限期未解才发声明

付迅经营的公司此前与不少中国队主力甚至林丹本人都有过合作，他承认，林丹以及经纪人团队此前曾经给予广州粤羽10天宽限期，期限已过仍无妥善方案，所以才在微博上发布声明。他目前已经通过各种渠道筹集资金，对于何时能够给出支付的时间表，他表示自己需要一两天时间来计算和协调。

体育局暂不介入：市场行为

对于林丹被欠薪一事，广州市体育局周三下午回应中国之声：此事是市场行为，暂不介入。只是，此回应也纷纷引来网民调侃吐槽如“欠薪是市场行为？”等。