偷摩托分拆微信上出售 车主认出报案2少年被逮 北马新闻

（北海18日讯）2名年龄分别为16岁及18岁男子将偷来的摩托车分拆后通过微信出售，被车主认出后被逮捕，警方仍在追缉另一名同党。

警方在逮捕两名少年嫌犯后，成功取回4辆失窃摩托车、2架摩托车骨架及27个摩托车零件。

威北警区主任阿兹米助理总监透露，警方是在接获一名摩托车车主报案提供情报后，扮成买家与16岁的少年进行交易。警方在5月16日凌晨1时45分，约了该名少年于大山脚居林路一间油站见面交易，随后将他逮捕。

阿兹米表示，经过盘问后警方也在当天凌晨2时45分，在北赖凤凰花园逮捕另一名18岁的同党，前者是私人技术学院学生，后者则无业。

他称，警方尚在调查另一名同伙男子，相信３人涉及另4起的摩托车偷窃案件。

“警方将援引刑事法典第379（Ａ）条文（偷窃）、411条文（拥贼赃）及以及29（１）条文进行调查。”

阿兹米表示，偷窃者先以尖锐之物破坏车锁，续将摩托车偷走，再进行解体转售。

随着2名涉案者落网，警方也破了威北区6宗摩托车偷窃案。

阿兹米助理总监是在周四上午，在威北警察总署召开新闻发布会，出席的包括威北警区刑事调查主任莫哈末苏比里副警监及侦察及刑事调查官尤索夫助理警监。