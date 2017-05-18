挑战违泊罚单胜诉 拉文指槟城开先列 北马新闻

(槟城18日讯)3年前公正党前峇都蛮州议员拉文律师疑将车停泊在格子外，而遭槟岛市政厅发出罚单，他不缴交罚款金传控上庭不认罪。周四上午槟交通庭因认为槟岛市政厅发出的交通罚单存在技术性错误，裁决他无罪释放，不需出庭自辩。

据控状显示，拉文律师（56岁）被指于2014年3月11日上午10时38分，将车停在槟岛乔治市法庭附近的敦赛雪峇拉巴路（Jalan Tun Syed Sheh Barakbah）的槟岛市政厅（MBPP）停车格外，因而触犯2014年槟岛市政局（MPPP）第5(1)条文。

推事莫哈末阿敏在宣读判词中指出，基于控方无法清楚证明传控者有触犯有关条文，而且有关罚单出现技术上的问题，执法员也没有向对方表明所犯下的错误，为此基于控方表面证据不足下，而做出上述判决。

拉文获得胜诉后，这也意味他不需缴清有关30令吉(2014年)的罚单。他向代表律师来自民政党的拿督峇日星表示致谢，虽然两人来自不同政党背景，惟他们强调这无关政治，仅是为槟州人民的利益，就如今次他们是挑战有关罚单的合法性，认为该罚单存有技术上的问题。

峇日星说，有关条文阐明罚单是给予司机或车主，将车子停放在市政厅泊车格子范围外；不过在控状里却列明只是给予车主，并没有司机；而且控方对此也无法证明当时的司机，其实是身为车主的拉文，更没有给予时间让对方做出解释。

记者也询问他随着法庭这项判决，是否意味开了一个先例? 他回应在槟城确实是这样，并认为民众可以写信给市政厅，以挑战那些存有技术上问题的罚单。

询问他控方是否会针对这项判决提出上诉，他表示相信对方会这么做。

目前，拉文尚有一宗类似案件仍未完结，峇日星也在判决后向法庭要求控方撤销拉文有关类似案件。不过控方表示反对，及推事也指不强迫控方这么做，而将拉文该案件展延至7月18日进行审讯。