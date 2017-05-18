【弟弟打死哥哥案】 误杀罪名下面控 被告准万元保外 北马新闻

（槟18日讯）威中沙玛牙牙村兄弟争执酿命案的48岁嫌犯林贤孝周四在误杀罪名下面控，被告获准以1万令吉和1名担保人保外候审，并需每月到警局报到。

被告是在刑事法典第304b条文被控，身穿彩色线条上衣及橙色扣留裤的被告，周四上午9时被警员押往大山脚法庭面控。被告全程以白色小毛巾包住头部，避开媒体拍摄。

针对被告要求保释，主控官卡玛丽扎表达反对立场，不过若推事批准，保释金应为2万令吉。

被告代表律师雷尔以被告在事发前曾受到死者以巴冷刀及锄头攻击而多次报案，被告也无意致死死者为其成功争取保释。

根据控状，被告被控于5月14日早上7时30分，在住家前，疑导致林保孝（59岁）死亡，触犯刑事法典第304（b）条文，一旦罪成，可判最高监禁10年，罚款或两者兼施。

命案发生后，警方援引刑事法典第302条文（谋杀）角度展开调查，较后改为304b（误杀）条文提控被告。

根据初步解剖报告，死者林保孝生前患有心脏病，不排除双方在挣扎时，死者心脏病发导致血管阻塞而死亡。