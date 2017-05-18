再被爆性侵女学生 台补习名师自缢亡 国际新闻

日前有女生在网上爆料称去年遭许力中性侵，未料爆料两日后他就上吊自杀。

许力中被发现在文山河滨公园的路树上吊自杀。

许力中外型帅气、上课风趣，受许多学生爱戴。

（台北18日综合电）曾涉嫌猥亵14岁女学生的台湾补习名师许力中，警方证实他于本月8日在台北市文山区河滨公园自缢，被发现时已无生命迹象。据悉，许男生前曾录制影片给前妻及同事，向他们道歉并交托前妻要好好照顾孩子，但未透露寻短原因。

教理化的43岁补习名师许力中，去年6月因涉嫌猥亵女学生，上月遭士林地院判刑4月、缓刑2年，在女作家林奕含疑因遭补习班老师诱奸而自缢身亡的消息传出后，本月6日一名高三女生在知名的校园论坛Dcard上，指控去年暑假遭许力中追求、性侵。

警方周三证实，Dcard爆料后2天，许力中在北市文山河滨公园二号水门的羽球场旁上吊自杀，凌晨5时许被民众发现，警方到场时他已明显死亡，身上没有遗书，手机里则找到一段他自拍后传给前妻的影片，内容交代前妻好好照顾2个孩子，但未提及自杀原因。

这名高三女学生血泪控诉，去年暑假因准备学测，与国中时期的理化老师许力中重逢，许允诺要给女学生一对一的自然科教学，却趁去书局找参考书籍时，对女学生毛手毛脚，后来又透过LINE向女学生告白，原本就患重郁症及创伤后压力症的女学生，竟在服药后昏沉情况下，答应与许交往。

后许与女学生见面，竟将她载到无人处性侵得逞，女学生感到肮脏、恶心，却不敢向他人诉说，回到家赶紧脱掉全身衣物丢进垃圾桶，洗澡搓揉被许摸过的部位，直到红肿破皮，仍无法洗去心中的罪恶感。

直到媒体不断报道林奕含的新闻，她才鼓起勇气请朋友在Dcard发文，直指许姓力中姓名，以及他曾在新北一家补习班任教，甚至当过国中代课老师等，就是希望不要再有其他学生受害。

士林地院判决指出，许力中于2015年7、8月担任某国中理化代课教师期间，与一名时年15岁的学生交往，三度将对方带到包厢电影院、汽车旅馆等场所，做出抚摸、亲吻女方胸部、下体的猥亵行为，但法官审酌许男“坦承犯行”、“与被害人互有好感而犯案”，且以6万6000新台币（约9500令吉）的赔偿金与女方家长和解，因此轻判4月徒刑、可易科罚金，并宣告缓刑2年。

判刑离婚压力很大

警方约谈许的双亲及前妻，他们表示许近期在新北市新店租屋独居，“最近压力很大”，但不愿说明是什么压力。

检警私下透露，许因猥亵案遭判刑后，妻子无法忍受，和他协议离婚，原本多家补习班的教职也不保，加上又被其他女学生指控，许可能因承受舆论压力过大，才寻短轻生。

检警说，许靠著路树以站立姿势上吊，“这种寻短方式相当罕见，透露出寻死意志相当坚决！”

记者走访许力中任教过的补习班查访，前同事表示，许男在补习班教学状况正常，印象中就是斯文有礼，后来得知他应聘上国中的代课老师，没多久就离开补习班，就未再听说过他的事，直到Dcard的po文才想起来，原来男主角就是他，让人难以置信。

对许男自杀身亡，关注林奕含案的立委林俊宪表示，林奕含事件确实鼓励更多受害人出面控诉狼师，盼司法积极侦办林案，才不会出现更多狼师；另周三晚截稿前无法取得林奕含家属回应。