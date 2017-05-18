Tom Yam Seafood东炎海鲜（RM29）--自制东炎汤底散发浓浓的香茅气息，令人闻香开胃。最难忘是一匙入口，热辣杂并微酸，喉部瞬间涌出一阵暖意，重口又下饭。

Green Curry Chicken青咖喱鸡（RM15）--胜在材料扎实，汤汁浓稠，味道清甜而不辣，隐约透出椰奶和九层塔的淡淡香气。

Otak-otak乌打海鲜（RM22）--鱼肉多过面粉，苏东和鲜虾也参杂在内，诚意满分！另外，切碎丝状的大白菜亦有增味解腻的作用，和浓郁椰浆一同释放出天然的鲜甜味道。

Clay Pot Prawn沙煲冬粉虾（RM24）--上桌后锅香四溢，大虾的鲜味渗入整煲Q弹的冬粉之中，刮下一片片黏镬的焦脆锅巴同吃，呈现出独有的市井风味！

报道/李毓琪 摄影/陈友晋

在成本愈加吃重的情况下，这间低调的小小泰国餐厅，主打家常风味，数十年来，以平实价格留住顾客，简单美味始终如一，温暖无数市井小民的胃囊。

曾经名噪一时的高脚式老店已拆迁，新店外观有如平凡住家，加上没有显著招牌，稍不留心，差点与它擦身而过。沿着槟岛红毛路行走，来到莫实得大厦（Menara Liang Court）与大马银行（Ambank）间的小路，Cherry Sweet Thai Food就在之中。

Cherry Sweet Thai Food端出的菜系，一碟清炒杂菜，一碟酸辣蒸鱼，或一碗真材实料的青咖哩，统统盛装在塑胶碗碟和铁器里，貌不惊人。至于外观，完全与华丽堂皇沾不上边，走进餐厅，仿佛走进某栋最朴实最简单的百姓住宅。

负责人Bobby Tan说，20多年前，泰国籍嫂嫂嫁来槟岛，烧得一手好菜，当时家境拮据，泰式菜肴罕见，于是他们看准市场，期盼改善家庭经济，胆粗粗决定开档卖食。时光匆匆，坊间口耳相传，Cherry Sweet Thai渐入佳境，从小档搬入高脚屋里，遇屋主征回店面，再迁。

地点隐蔽难找

他说，这样隐蔽的地点，老顾客们可能找不到。神色不免黯然。

然而，傍晚6时30分，餐厅忽然涌进一批批顾客，不乏本地学生、上班族、扶老携幼的日本居民，甚至还有每星期定时来访的欧洲夫妻。

真金不怕火炼，正因它不花俏，不搞噱头，始终保持泰国家常滋味，方能吃出蕴藏在平淡中的不凡心思，真正使客人恋恋不舍，其实是那份传统的人情味道……

坚持现点现煮

餐厅原来由全家协力打理，后来生意稍微稳定，他们亦聘请几位泰国人在厨房帮手。至今，采买餐厅食材、制作酱料、试菜等，Bobby及家人依旧包揽在身，确保味道品质不变。

“食物好吃的秘诀就是耐性、用心！”Cherry Sweet Thai的餐点坚持现点现煮，一些繁复的手工程序早在每日开业前预先完成，上菜速度毫不怠慢，8道菜肴在近半小时全数端出，经验丰富可见一斑。

以平常心竞争

餐饮市场拥挤，竞争大，开业年资已久的Cherry Sweet Thai如何抗衡？对此，Bobby说：“平常心。店里70%的食材从泰国原装进口。近来马币下跌，成本变相增重，但顾念老顾客们，我们不打算涨价。”

访谈间，忽听得店里电话铃声大作，全是邻近居民打来预定餐点。Bobby表示，20年来历经人事更迭，曾经抱在怀里的婴儿，也已经长成体健力魄的年轻客人。对于餐厅能与社区共生，甚至参与一代人的成长，他满心感激。

也许，正是这份互相珍惜的心意，使Cherry Sweet Thai可以在动荡的经济环境里，稳稳扎根。