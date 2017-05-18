新加坡敬“李”之行（七）前同事

文：陈建利

牛车水并没有太大的改变，一样那么热闹，一样时刻洋溢着中华气息。

我本来想带太太去我的前公司逛逛，后来才发现，原来前公司已经搬迁了，而且在前公司新址里边，已经没有任何一个我认得出的员工了。

这世界每一刻都在变，况且我离开这公司已经八年了，也难怪人事已非。

和前同事约好在一家餐厅见面，除了叙旧也顺便分请柬。虽然多年不见，但除了岁月的痕迹，大家似乎都没什么变，一样有说不完的话题，一样那么地开心。唯一的改变，就是大家都成了公司的前员工。

很多人在当同事的时候交情并不好，反而是当了前同事后，才成了好朋友。

或许是在利益或竞争的关系，职场上很难有好朋友，至少很难看到有跨阶层的友谊关系。

这家公司是给我人生第一份工作的地方，我对这公司难免会有更多的感情。况且，大家在这家公司内，并没有什么职位上的冲突，更多时候都是在一起玩闹的。当时我是这家公司内最小的员工，而这家公司里阴盛阳衰，所以各位大姐姐们都很照顾我这个小弟。

我永远有吃不完的食物，而我在工作上遇到问题时各位姐姐都会帮我解决。

由于公司规模不大，员工也不多，这让员工们接触的机会也更多了，所以大家的感情都很好。就算是在工作时间以外，大家都会一起吃晚饭，一起聚会，一起聊公司的八卦新闻。在这种工作气氛下，我们都成了很好的朋友。所以就算我在离职后，同事们虽然成了前同事，可是我们之间的友谊并没改变。

如今，所有的前同事都在其他公司或其他领域工作，但谈起旧公司，大家都有说不完的话题。

当他们知道我特别为了李光耀而来新加坡追悼时，都非常感谢我。

他们都觉得，年轻一代只会一味崇洋，一味强调自由民主，却从来没想过自己的先辈当年是如何熬过来的。

这位他们敬仰的国父，却成了年轻人口中的独裁者，不断地被讨伐，不断地被攻击。

这些年轻人都表明本身已经可以独立，更责骂政府管太多。

如今，李先生离世了，这些人却又一窝蜂地排队去哀悼，这种大反差的行为，真的让人觉得恶心。

的确，当人人都在捍卫本身的权益时，往往都会忘记这些权益是从何而来。

前同事为了不让我白跑一趟，虽然他们已经去过了社区的哀悼会，但还是愿意陪我们再去一次。

“这是他应得的尊敬。”前同事说。

我看到了八零前后的两代新加坡人分别。（待续）