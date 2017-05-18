陪伴是最好的孝顺 蕉风椰语

文：苏宏业

小时候家境并不好，父母亲能够满足基本生活需求已是非常值得感恩的事情了，其他生活必需品以外的物品，是不可能跟父母要的，开口了不但不会得到还会挨骂。

不过总有一个人，在每次见面时会担心我没有钱用，怕我吃不饱或无法购买学业上所需要的用具等等，都会偷偷塞钱给我。她就是这一辈子很疼爱我的人，婆婆。

负责照顾婆婆的姑姑，经常提醒我婆婆非常爱我，我一定要经常记得她挂念她。姑姑说，我能给婆婆最好的回报就是多陪伴她，这句话让我印象深刻。如今婆婆已经往生，每年她的忌日，姑姑不忘提醒婆婆以前对我的疼爱，叮嘱我要记得来祭拜婆婆。

除了每次塞钱给我，婆婆也给我留下了很感动的回忆。记得当年我被大学录取后，准备去升学时，年迈的婆婆尽管行动不便，还坚持到我家来祝贺我，给我升学红包。婆婆说，看到我上大学是她这辈子最快乐的事情，说完还流下了眼泪，让我很感动。她给予的这份鼓励，是我完成四年大学学业的动力之一。

婆婆在我大学第二年时离开，享年96岁，她走得很安详。婆婆的葬礼是笑丧，法师交代，子孙们都不能哭。我想，婆婆一定是非常大爱的人，才会享有长命的福报，而她也不会想看到我们为她哭泣。尽管不舍她的离去，我还是以平常心接受。

如今婆婆离开我们四年了，这四年来我常会想着，如果她还在，多好。大学毕业时，我和妈妈说：“如果婆婆还在，她一定很开心”；找到工作后我会想着，如果婆婆还在，现在是我给她钱不再是她偷偷塞钱给我了；拥有自己的车子后我想到要是她还在，我可以载她去她想去的地方。不过，这一切都不可能发生了。

我最庆幸的是婆婆还在世时，我有好好的陪伴她。当年在大学念书，每当周末回家，我一定会去探望婆婆，并逗留一段时间。后来，婆婆生病很长一段时间，我也经常回去探望和陪伴她，婆婆还说，看到我就会忘了病痛。

长辈给予的爱是不求回报的，我们要好好珍惜身边的亲人，当他们还健在时经常陪伴，在他们离开后常忆念，记得他们的好，就是最大的孝顺了。