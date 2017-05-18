中国发现新型勒索病毒 Uiwix更难遏止传播 国际新闻

正当变种网络勒索软件“WannaCry”（又称“WanaCrypt0r 2.0”）肆虐全球之际，中国国家电脑病毒应急处理中心昨日发现，一种名为“Uiwix”的新型勒索病毒在国外出现，感染病毒电脑的所有文件亦会被加密，并出现勒索讯息。

国家电脑病毒应急处理中心常务副主任陈建民说，该勒索病毒与目前正在流行的“WannaCry”勒索病毒采用类似的传播方式，也使用微软公司Windows操作系统的SMB服务漏洞进行传播感染。该勒索病毒会将受害用户文件加密后重新命名，所有文件将带有“.UIWIX”后缀名。

当局称，目前尚未收到民众报告电脑受“Uiwix”勒索病毒感染，不过在台湾有网民表示已“中招”，遭勒索折合6500元新台币（约1680港元）的比特币。

根据外媒报道，“Uiwix”与最新版的“WannaCry”勒索病毒一样，并没有“煞停掣”（kill switch），即不能通过注册某个域名来关闭病毒的传播，带来的威胁有过之而无不及。