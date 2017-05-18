中国女在狮城被外劳强奸 逼口交折磨2小时

(新加坡17日讯)一名中国籍女子两年前在新加坡麦里芝水库运动时，突然被一名孟加拉籍男子以刀要威，强行把女子带到附近树林蹂躏近2小时，疑犯期间两度强奸女子，后来更强逼女子为他口交。新加坡法庭昨日起开庭审理案件，受害女子表示案件已缠绕两年，希望可尽快结案。

案情指，现年41岁、来自中国的受害人于2015年2月8日下午在新加坡罗尼走道附近，被当年24岁、任职建筑工人的疑犯用刀架在其颈上，再挟持到旁边的树林内两度强奸和口交。受害人被折磨2小时，她苦苦哀求疑犯，最终获悉。受害人脱离魔爪后立即致电男友，并向男友透露“我差点被杀死”，期后在男友陪同下到警署报案。

警方调查后发现，案发树林有染有疑犯精液的纸巾，而受害人的内裤同样检验到属于疑犯的精液和DNA。根据受害人口供显示，当日疑犯用受害人的纸巾擦拭精液，而纸巾上印有独特的外币图案，与警方在树林发现的纸巾相同，成破案关键。

受害人表示，男友对她不离不弃，现时二人已经结婚，希望案件可以早日完结。