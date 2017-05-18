【视频】张秋发疑出言不逊 在首相面前遭演员掌掴 国内新闻

*视频来自网络

（布城17日讯）本地著名马来电影人——马特威（Metrowealth）首席执行员拿督张秋发（David Teo）在今晚于首相官邸举行的一场对话会上疑出言不逊，当着首相面前遭一名资深演员掌掴！

据《马来邮报在线》报道，张秋发是在首相拿督斯里纳吉面前，当众遭演员苏莱曼雅辛（或称Mat Over）掌掴，震惊四座。

据了解，张秋发在被打前是向对话会主持人拿督罗斯央诺投诉，只让在前台的出席者发言而感到不满。

这起风波是于周三晚在首相官邸举行的国家转型2050（TN50）：与首相对话之艺术工作者环节上发生。

据《AstroAwani》报道，张秋发是因为坚持要向主持人拿督罗斯央诺发问，但却态度无礼而惹祸。人在现场的著名电视艺人拿督阿兹尼尔透露，事发时他就坐在纳吉后方，被这突如其来的一幕惊呆。

“突然间发生的，可能是压抑已久了而在现场爆发，当大卫（张秋发）起身并要求发言，表达看法时，从后而来的苏莱曼就箭步趋前掌掴大卫，引起现场哗然。”

“现场的出席者都吓到了，连首相也显得惊讶。但罗斯央还是成功控制场面。”

在发生打人风波后，阿兹尼尔披露，苏莱曼和张秋发双双都被请出场外。

事发后，网络媒体开始广传现场拍摄的视频，引起网民关注转发。

不过，张秋发与“Mat Over”事发后握手言和，纳吉与现场观众也拍手表示欣慰；纳吉与主持人罗斯央诺，也接受“Mat Over”的道歉。