中企拟槟隆2地选址 槟有望中选设中医院 北马新闻

（大山脚17日讯）中国国务院国资委直接管理的中国医药集团旗下中国中药公司，目前正调研在槟城或吉隆坡设立中医医院，以发扬中医及传统中药，而槟城有望脱颖而出！

中国医药集团旗下中国中药公司的子公司众花南药有限公司总经理柏险峰，今日在该公司位于槟城科学园的总部，与槟州立法议会议长拿督刘子健及中国驻槟总领事吴骏等交流时说，公司有很大的巴仙率会选择在槟城设院。

他指出，中国医药集团拥有10家全资或控股子公司，6家上市公司，是目前唯一一家进入世界500强的中国医药企业，主要以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。

于2014年9月在槟城注册成立的众花南药有限公司，为该集团旗下1955年成立的中国中药公司的子公司，以东南亚中药材和健康资源加工产业为基础。

该公司至今在槟城设厂2年，投资额达逾5000万元人民币，2015年及2016年依法纳税100万令吉予我国，目前员工有39人，其中6人来自中国，其余为本地人。

柏险峰说，该公司目前仅采集印尼的麒麟竭果输回中国，供制造“血竭”，而由该公司生产的“血竭”占中国庞大市场，份额达60%以上。他说，尽管目前的营销全集中在中国，但未来该公司也计划触及东南亚及非洲市场。

拓展大马市场的首部曲即是燕窝市场，他披露，该公司目前已敲定与国内一家燕窝公司签署合作协议。公司也着手研究提取榴莲壳的活性物质，研发美容化妆品及面膜。至于非洲市场的项目则是搭建东非“乳香”和“没药”贸易渠道。

刘子健：开拓大马药材种植可能性

刘子健希望透过这次的参访，让国人深入了解中资企业不仅局限于基础建设，造桥、修路、建港口等大型项目，其实也有许多中资企业触及制造业，如生物医疗。

他希望该公司入驻后，能与本地传统草药及中医医疗企业进行合作交流，带动其发展，并研究在大马开拓药材种植的可能性。

他说，州内有许多华人庙宇及非政府长期都有在推广“施医赠药”慈善事业，希望该公司也能透过本地庙宇组织履行企业责任，供应药材协助减低成本，造福社会。

吴骏：槟拥有良好投资环境

吴骏说，众花南药响应政府“一带一路”号召到海外投资建厂，在短短两年就成功实现落地生根和本土化，一方面是企业的努力，另一方面也说明槟州拥有良好的投资环境，特别是峇都加湾的条件符合现代企业的投资和发展。

他说，众花南药走到海外除了纳税、解决当地就业、培养专业人才，也履行社会责任，贡献当地的慈善公益。

出席者包括北马中资企业协会会长王旭、中国驻槟商务领事宫幼鹰、副领事邢敏、拿督尤瑞庆、武吉淡文社委会主席拿督陈建宝、刘子健的助理许钪凯、众花南药有限公司副总经理常新全、财务总监吕刚等。