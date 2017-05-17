黄汉伟：废票冲击在野党 世上没有完美议员 北马新闻

（槟城17日讯）来届全国大选未到，社交媒体却酝酿一股“投废票”运动。亚依淡州议员黄汉伟说，世上没有“完美议员”，所以就算中国革命先驱孙中山、印度圣雄甘地再生、取代本身上阵亚依淡，也无法赢得100%选票。

“朝野政党昔日盟友今为敌、宿敌却成新知的敌友大对调，已让许多人民感到混淆，甚至萌起一股拒绝投票的负面、消极情绪。一旦废票运动成型，首当其冲正是在野党。”

也是槟首长林冠英政治秘书黄汉伟于周二在槟行动党总部举行的“每票重要，拒绝废票”讲座上，语重心长告诉人民，选择政府如选择终身伴侣一样，完美的男神、女神只应天上有。

“现实里没有完美先生或太太，一如不会有完美议员和政党。人民只能在两个候选人中，择其最好的投之。”他形容，鼓吹废票是消极而又情绪化的。社会各阶层对议员要求标准不一，每个人对政治和议员的期待也不尽相同。因此，议员、政党或政府，都无法满足所有人的各种期待。

他也打趣，就算伟人孙中山、甘地再生，取代本身上阵亚依淡，也无法赢得100%选票。所以人民要把“目光”放远放大，不要只聚焦家门前的马路（喻意地方课题），要放眼全国政局。

他说，行动党立党至今逾50年，是全国政党中唯一不曾被国阵收编的政党。民政党自上世纪70年代加入国阵，伊斯兰党则于70年代短暂加盟，但脱离后又在近期与之互通款曲。

“一旦废票形成气候，加上伊党在一些地区引起三角战，甚至在槟城多区与我们正面交锋，将让在野受挫、助长国阵。”

他指出，民政党和马华无法抗衡巫统。至今，只有火箭继续斗争。本身也确定，火箭候选人遴选严谨，全国组织秘书陆兆福更在森美兰州火箭立下8大表现指标，作为遴选候选人标准。

他说，行动党栽培人才一般都达10年以上，只是一旦各领域有杰出人才，又能为火箭所用，也会对外征召上阵。因此，本身深信火箭可给人民推出具素质的候选人。

他也现场出示本身拜访南非时，在当地民主博物馆购买的一本纪念画册。册上收录一张上世纪1996年，南非举行史上第一次总统选举时，人民排队数公里、耗数小时以投下等待一生的选票的历史性照片。

“南非黑人受种族隔离政策之苦，白人罪行和作为都收入这馆中。这一票于现在大马新生代，看似得来容易。但对斗争几代的黑人而言，何其神圣。”

他说，一人一票选举是神圣，更非凭空而得。一如英国选举，也迟至1918年才真正允准妇女投票。所以人民不应受鼓吹废票运动影响，应积极履行公民责任。

胡佑强：废票论具政治企图

全国大选开打在即，但全国迄今仍有380万名年届21岁公民尚未登记。槟社青团团长胡佑强指出，只有维持505的华裔高投票率，加上巫裔选民倒戈在野，促成完美风暴条件，布城才易主有望。

胡佑强在会上，回顾大马选举法多年来变化，强调国阵自1962年至今，多次通过修改宪法，造成选区划分不公，让得票比例与议席出现不成正比结果，以巩固国阵江山。

他举例上世纪1993年选区划分后，1995年即举行大选。国阵虽大获全胜，但国阵实际得票率只是65%，却成功攻下84%国会议席。2004年总得票率更只有64%，攻下国席却高达逾90%。

“这就是为什么火箭常抨击选委会选区划分不公。505大选，国阵总得票率只有46.6%，却拿下133个国席。”

他补充，选委会早前选区划分，更进一步将在野党选区划成更集中，形成“超级选区”，选委会也放话，不排除在来届全国大选采用新选区划分。

“505被喻为大马史上不寻常的选举，投票率创下84.84%历史新高。反对党更获得80至85%华裔选票。”

他说，没有稳赢的选情。全国许多选区包括槟州，游子票对希望联盟是票票重要。所以鼓吹投废票者有其政治企图，目的正是拉低华裔投票率，或让选民失落于朝野阵营，不出来投票。

是场讲座由槟州社青团及妇女组举办，吸引不少人入场聆听。