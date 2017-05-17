敦马：冻结银行户头 纳吉切断希联大选资金 北马新闻

（亚罗士打17日讯）土著团结党名誉主席敦马哈迪指出，首相拿督斯里纳吉为了确保没有人能资助反对党，尤其土著团结党，一些在银行有一笔存款的人在反洗黑钱条例下被冻结户头。

他说，纳吉知道大选需要用到很多资金，没有足够的资金大选会输，所以下令国家银行冻结这些人士的银行户头，以免他们把钱用来资助反对党。

他在土著团结党巡回演说推展礼上，这么表示。

他说，尽管未必完全认同其他反对党的其他斗争目标，不过基于大家都有一致的目标要推翻现任首相拿督斯里纳吉领导的政府，因此该党与公正党、行动党以及诚信党合作组成希望联盟，第14届大选将在各选区只委派一位候选人上阵争取更多支持票及取胜。

他说，他加入巫统已71年，来自巫统的他如今要推翻巫统并不容易，但如今巫统已变质，即使面对各种限制，他还是会为了国家继续斗争到底。

慕克里：国阵胜选损国誉

土著团结党主席丹斯里慕尤丁坦承尽管要推翻国阵并非易事，不过绝不能默不作声，人民今次必须拒绝国阵。

土著团结党署理主席拿督斯里慕克里指出，如果人民在来届大选让现任政府继续执政，就会带出“贪污也无所谓，国阵可以继续敛财”的讯息，国家形象会继续受损。

他说，所以人民应该在大选善用手中的权力作出改变。

土著团结党巡回演说于周二晚在吉北日得拉举行，吸引逾5000人前往聆听领袖演讲。