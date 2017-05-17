慕尤丁：议席分配 土团党仍在初商阶段 北马新闻

（亚罗士打17日讯）土著团结党主席丹斯里慕尤丁指出，有关议席分配事项还在初步商讨阶段，交由该党署理主席拿督斯里慕克里领导的商讨团队去进行。

他说，其中几个州属的商讨会议已作好安排，不过商讨过程会耗时，希望通过商讨会议能够作出合理和公平的决策，让土著团结党有效协助希联争取胜利。

他是于周三上午在土著团结党吉打州总部会见吉州党领袖后，在记者会上如此表示。

受询及该党在全国有多少名党员，他说，该党成立至今才8个月，目前还在招募新党员，党员人数多少并不重要，最重要他们是一群有素质、愿意奋斗及牺牲的各阶层领导党员。

寻策应对伊党

土著团结党主席丹斯里慕尤丁指出，伊斯兰党过去曾表明巫统不是伊斯兰的政党，国阵及巫统所做的一切伊党都会作出反对，如今竟然愿意与巫统合作，伊党的这番举动令人不解。

他说，既然伊党与公正党已断交政治关系，希联会另安排对策以应对与他们不同政治理念的伊党。

有信心吉打胜选

慕尤丁有信心希联能在来届的大选中胜出，在吉打州也一样，原因是当他们与民会见时，人民给予的反应都是不满政府的政策，包括生活负担沉重、消费税等事项。他说，这证明国阵及巫统不了解人民的需求，只顾自己，不关心和不理会人民困苦。出席记者会者还包括该党署理主席拿督斯里慕克里。