延误两年 开始赶工 八爪鱼天桥增人手 北马新闻

（槟城17日讯）快快快，不要像个老太太！2年多还修不好的八爪鱼天桥终于加派人手赶工了！

槟州民政党巴当哥打区协调员方群龙及马华光大区协调员陈宣鍀，日前揭露光大八爪鱼人行天桥延期误工2年3个月，行人铤而走险横越马路险象环生的新闻见报2天之后，方群龙及陈宣鍀今日上午再度带领媒体巡视八爪鱼天桥，发现有关当局已从1、2个人手加派至少6个人手赶工。

对于曹观友行政议员所指，八爪鱼人行天桥提升计划是一项企业社会责任计划一事，方群龙反问当局就可借此避开责任，并且无需监督工程进度及限定完工日期吗？

他提醒，任何涉及槟州公众利益的基本设施，不管它是私人、州政府或联邦政府工程，槟州政府都有责任监督它如期完成，并确保工程没涉及偷工减料。

方群龙说，一个讲究绩效的行动党槟州政府，怎么能就因为这是一项企业社会责任的计划，就容许这一拖再拖的情况发生，这不就与州政府一味强调的猫政策施政理念背道而驰吗？

另一方面，记者发现，人行天桥施工处依旧没设围栏，非常危险，一旦有施工硬物往下坠落，击中路过者，不堪设想。