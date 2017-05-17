指欠网络费用要求汇款 25中台男女涉诈骗 国内新闻

（吉隆坡17日讯）25名中丶台两地男女涉嫌电话诈骗活动，佯装电讯公司职员，以台湾籍民众为目标，佯称他们欠下一笔网络费用巨额，藉以趁机叫他们把款额汇入指定户头牟利！

警方接获投报后深入调查，侦破这个集团，一举拘捕疑犯与作案工具。

这项突击行动是由马丶台两地警方合作，警方查悉，台湾民众是这个电话诈骗集团的目标，集团成员佯称来自台湾的电讯公司职员，指目标欠下大笔网络服务费用，要求马上汇款到指定户头缴付债务。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼发表媒体声明，星期三（17日）下午3时45分，一支来自该局的警队，突击雪兰莪州莎亚南一间独立式洋房，这间洋房被充作为电话诈骗集团的大本营。

警方在行动中，拘捕25名外籍人士，年龄20至30岁，其中20人是中国籍人士（13男7女），另有4男一女是台湾人，他们被带往莎亚南警察商业罪案调查组调查。

警方起获一辆丰田Vellfire休旅车丶10本中国护照丶5本台湾护照丶“对话剧本”丶4台手提电脑丶16台平板电脑丶15台手机丶3支随身碟丶伺服器与路由器各一台。

另一方面，声明指出，警方在今年首4个月，调查270宗涉及949万令吉损失的澳门电话诈骗集团，他们使用网际通话技术（VoIP）佯称银行职员丶警方丶法庭人员通讯公司人员，要事主把银行户头转移至指定户头。

警方劝请公众提防类似手法，若接获类似电话，马上向当局查询，以免成为受害者。