32天圣洁的青藏高原 金秋南新疆风情自驾远征团 光华邀你探索大自然 活动&旅游

（槟城12日讯）32天圣洁的青藏高原及金秋南新疆风情自驾远征团，光华与您探索大自然之旅；一路穿越中国云南、四川、青海及新疆四大省份，让你感受一路的风光明媚及万里风情。

9月8日至10月9日的32天自驾远征团，将从槟城一路向北进入中国，在中国内的行程则会与中国两座山脉，即昆仑山及天山平行，一路上经过美妙的景点时放慢车速，以欣赏一路的绝佳风景。

远征团总策划划廖东红于4月29日在《光华日报》总社三楼礼堂所展开的发布会上坦言，此次的旅程是一个需要吃苦及挑战大自然的旅程。

他表示，由于一路上的大自然环境的原始及特殊性，所以有些地方景点并不具有标准的餐厅及酒店，所以参加此行的人士要做好挑战的准备。

此外，他也提及，此次的旅费也包含了在结束旅程后将四驱动车运回的费用，将车子从乌鲁木齐运往天津，而参与者本身也需乘坐一趟的中国国内航线再返回马来西亚。

他说，那些没有四轮驱动车的人士也可参加此行，只要在事前通知，受理单位就会与其他有车人士协调，安排共车。

他也说，此次的收费可以一次缴清或是先预缴5000令吉，以作为订购机票及其他事务的经费，因此他希望有意参与的人士，可在7月7日前报名参加，以便可在9月顺利出发。

欢迎老团友再参与 李兴前:把中国走透透

光华日报总经理李兴前在发布会上也呼吁有兴趣的人士以及曾参与过此团的人士再度参与今年的旅程，因为此次将会是一个对于大自然及文化追求的旅程。

他说，《光华日报》这几年已举办了6次的自驾车远征团，并且到过中国许多省份景点，如果年前曾持续参与的人士，再参与今年的行程，将完成他们要远征中国的梦想。

此次的发布会也吸引不少有兴趣参与及前团员的踊跃出席；出席者还有本报署理总经理林星发、副总编辑兼代采访主任林松荣、业务发展暨节目策划副经理叶衿绣。

报名日期从即日起至7月7日，欲报名者可联络

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