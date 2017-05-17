槟青年发展问题问卷调查 逾半年轻人对政治冷感 北马新闻

（槟城17日讯）槟州有一半以上的年轻人对政治极度冷感，深感就业困难，负担不起可负担房屋贷款！

就业困难 负担不起房贷

槟城研究院及槟城青年发展机构于今年2月开始，携手做了一项有关槟州青年发展问题的电话问卷调查，抽样访问了606名年龄从20岁到29岁的各领域槟威两地青年，得出其中以上结果。

周二槟城研究院资深分析员杨佩蓉、研究员黄进发、慕斯达发博士及槟城青年发展机构执行长丁国亮4人，在槟州青年、体育、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛行政议员及媒体面前汇报“槟州青年发展蓝图”中期调查报告。

杨佩蓉分享，调查问卷里有56.4%受访者对我国政治毫无兴趣，毫不关心。此外，有56.4%槟州年轻人深感就业困难，前途茫茫；同时有69.3%年轻人直言根本负担不起州内的可负担房屋贷款。

她说，尽管现代槟城年轻人对就业及可负担房屋感到吃力，但有85.5%的受访者表示他们和家人的关系良好，家人是他们的主要支持力量；并且有78.3%受访者表示他们和朋友之间的互动感觉良好。

杨佩蓉说，606名受访年轻人当中，其中237人受大专教育、255人高中教育、108人为职场培训过青年，以及只有6名受访者为小学教育程度。

丁国亮透露，“槟州青年发展蓝图”问卷调查的工作人手不超过10人，经费达9万9000令吉。预计将于今年9月间做出总结报告。黄进发则说，有关问卷调查，只针对槟州青年，希望提供具体数据，协助槟州政府相关单位关注年轻人所面的的种种问题及做出改善。

章瑛州议员说，调查报告显示了当今的我国大专教育制度消灭了年轻人的声音。她也批判我国教育制度不注重批判，让年轻人缺乏独立思考。她说，槟州政府不逃避年轻人所面对的问题，希望通过科学理性的调查数据来对症下药，协助槟州年轻人改善他们的生活。