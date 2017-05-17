槟青年发展问题问卷调查 逾半年轻人对政治冷感
北马新闻

17/05/201722:13

槟城研究院及槟城青年发展机构公布槟州青年发展问题问卷调查中期报告。左起：丁国亮、黄进发、章瑛、慕斯达发及杨佩蓉。

槟城研究院及槟城青年发展机构公布槟州青年发展问题问卷调查中期报告。左起：丁国亮、黄进发、章瑛、慕斯达发及杨佩蓉。

（槟城17日讯）槟州有一半以上的年轻人对政治极度冷感，深感就业困难，负担不起可负担房屋贷款！

就业困难 负担不起房贷

槟城研究院及槟城青年发展机构于今年2月开始，携手做了一项有关槟州青年发展问题的电话问卷调查，抽样访问了606名年龄从20岁到29岁的各领域槟威两地青年，得出其中以上结果。

周二槟城研究院资深分析员杨佩蓉、研究员黄进发、慕斯达发博士及槟城青年发展机构执行长丁国亮4人，在槟州青年、体育、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛行政议员及媒体面前汇报“槟州青年发展蓝图”中期调查报告。

杨佩蓉分享，调查问卷里有56.4%受访者对我国政治毫无兴趣，毫不关心。此外，有56.4%槟州年轻人深感就业困难，前途茫茫；同时有69.3%年轻人直言根本负担不起州内的可负担房屋贷款。

她说，尽管现代槟城年轻人对就业及可负担房屋感到吃力，但有85.5%的受访者表示他们和家人的关系良好，家人是他们的主要支持力量；并且有78.3%受访者表示他们和朋友之间的互动感觉良好。

杨佩蓉说，606名受访年轻人当中，其中237人受大专教育、255人高中教育、108人为职场培训过青年，以及只有6名受访者为小学教育程度。

丁国亮透露，“槟州青年发展蓝图”问卷调查的工作人手不超过10人，经费达9万9000令吉。预计将于今年9月间做出总结报告。黄进发则说，有关问卷调查，只针对槟州青年，希望提供具体数据，协助槟州政府相关单位关注年轻人所面的的种种问题及做出改善。

章瑛州议员说，调查报告显示了当今的我国大专教育制度消灭了年轻人的声音。她也批判我国教育制度不注重批判，让年轻人缺乏独立思考。她说，槟州政府不逃避年轻人所面对的问题，希望通过科学理性的调查数据来对症下药，协助槟州年轻人改善他们的生活。

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