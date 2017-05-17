太子路地段卖私人医院 民青团促槟政府交代 北马新闻

（槟城17日讯）槟州民青团代团长卢界燊促请槟州政府交代，当局卖给槟榔医院的太子道地段是否有进行公开招标，而售价是多少?

卢界燊在槟民政宣传局主任黄志毅等人陪同下到该地段召开记者会表示，槟州人民终于知道槟州政府已把这7英亩地段卖给槟榔医院，因此他想知道，付款条件是什么?

“这片土地付款期限是多久? 为何及何时割让给槟首长机构？这片地又几时卖给槟榔医院，首长机构的董事是否批准卖地？

同时，卢界燊也抨击槟州政府强调的“猫政策”是说一套，做一套，因为这可能导致设于该地段的战前英殖民地时期建筑及百年老树被拆毁。

关系到人民福利

市民醒念团揭露有关太子道（Lebuhraya Peel）旁一片约7英亩的政府地段将作何发展的疑问，曹观友日前对媒体透露槟榔医院将在此进行扩建计划。

针对曹观友的解释，卢界燊反问，这是否意味州政府下来可为所欲为，不用通过公开招标呢?

卢界燊认为，太子路7英亩州政府土地，关系到公众利益及槟州人民福利，况且如今槟州老百姓都没有能力购置一所可负担房屋单位时，州政府必须透明化交待有关变卖土地过程和细节。

出席者有州委陈敏捷及理事陈佾杰、银禧花园民政党支部委员伍伟伦及徐伟翔。