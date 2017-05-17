注重多元文化教唐诗 百年英校提倡中文 北马新闻

报道：李秋缘 摄影：曾国权

（槟城17日讯）传统百年英校飘中文香。莱特街修道院国小，不仅注重英语与国语，也注重华文发展，校方不阻学生以中文交谈外，还教导学生唐诗。

依海而建的莱特街修道院小学，学生是在165年建筑物内求知识，每天还可以享受暖暖海风，绝对是个非常优秀的求学环境。一踏入该校，学生们看到访客有礼貌点头问好，学生之间用着英文、马来文及华文沟通，铃铛的声音非常动听。

该校是所半津贴的国民小学，校方重视学生学习，不仅以英教数理，更把华文、淡米尔文及阿拉伯文纳入正规课程中，让学生选读，也积极派学生参与全国及国际比赛，多年努力终于成功获2016年高表现评级学校荣誉。

该校校长蓝玉心是打造校园多元语言文化的最大推手，她接受《光华日报》访问时说，该校与其他国小有别，没有把国语和英语之外的语文课程列为母语班（POL，Pupils’Own Language Class），而是把其他3种语文，即中文、淡米尔文及阿拉伯文，列入正规课程中，因此学生无需课后留下来参与母语班。

当学生入读一年级时就告知家长，以为孩子做选择。一些印裔家长为让孩子掌握语文能力，替孩子报读华文班，所以华文班里有不少印裔生，该校成功于2015年摘下全槟国小华语诗歌朗诵比赛冠军。

贯彻英校制度，该校在周会时是以国、英语进行，不过不抹杀掉学生学习华语的机会，允许学生之间以中文沟通，甚至教导学生唐诗。“我们绝对让学生自由发挥及成长，让他们在求学时期学习更多的知识。

布告板设“华文角落”

此外，该校布告板也设有“华文角落”，展示出学生的作业，作品上都是学生的唐诗《悯农》作品，有一些更是印裔籍学生写出端正中文的作品。蓝玉心说，该校有两名符资格的华文科老师，她们非常仔细教导学生，希望学生能掌握基本中文。

蓝玉心掌校3年 学校提升至一等

蓝玉心掌校逾3年，不仅成功提升至一等学校（Band 1），也获得2017年高表现评级学校殊荣。

她于2013年8月份调职至该校，成功在3年里将原本属二等（Band 2）的学校提升至一等（Band 1）。不过，她虚心地说，获得上述殊荣，是有赖于师生及董事部的配合，老师细心教导，学生努力向上的成果。

要获得该殊荣需3年的评估时间，因此该校在2013年、2014年及2015年表现杰出，因此在2016年评估时脱颖而出。在短短3年里，蓝玉心不仅为该校带来改变，而且也提升校内各大硬体设备，如各个角落都设有闭路电视，在学生不见物品时会向她撒娇，希望校长通过闭路电视找失物。

此外，蓝玉心也成功找到赞助商，重漆地板为浅色漆皮，如此一来能避免及减少蚊子躲藏。由于该校是属于半津学校，所以一切都需赞助，不过仍成功将8间课室提升为精明课室，老师用平板电脑教学，然后投影至墙壁，增进师生之间的互动。

蓝玉心将于5月24日退休，因此师生们都非常不舍，不过相信她对学校的贡献，会让大家对他留下深刻的印象。

4大宗教办考试祈祷仪式

校方尊重各个种族，即使重要考试祈祷仪式，也贴心安排4大宗教祈祷方式。

除了语言多元化，蓝玉心在宗教方面的安排也很顾及各宗教信仰。该校有3大种族就读外，还有来自日本、菲律宾及印尼学生报读，犹如国际学校。“根据校方传统，在学生即将面对重要考试时，就会安排4大宗教祈祷仪式，不仅让学生安心，也让他们能彼此学习及尊重。”

4种宗教祈祷仪式分别是：伊斯兰教、佛教、基督教及兴都教。她认为，在这样情况之下，不同宗教信仰的学生可以互相学习及尊重，而且有机会去了解不同宗教的祈祷方式。