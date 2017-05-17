林冠英：州政府地段供扩建 槟榔医院成全国最大私院 北马新闻

（槟城17日讯）槟州首席部长林冠英宣布，座落于太子道旁一片约7英亩的州政府地段将作为槟榔医院扩建计划，而该医院准备投资20亿进行扩建，把医院从现有300张病床，扩建至拥有1000张病床，以成为全国最大的私人医院。

他解释，槟州政府没有通过公开招标售卖州政府地段予该医院以进行上述20亿的扩建计划，是因为据他了解，该计划所注入的资金是来自外国，所以这被视为外国的投资，就像英特尔、摩托罗拉及其它跨国公司的投资一样。

他强调，并非很多人有能力投资20亿，而且为了吸引外国公司及跨国公司的投资，特别是电子公司，这些公司在购买土地时，都不需通过公开招标的程序。

“所以，槟州政府决定把槟榔医院扩建计划视为外国投资，而这也是把槟城打造成为一个医药城市重要的步骤。

他透露，除了槟榔医院20亿的扩建计划、美国哥伦比亚医院也正在峇都加湾兴建中，以及也可能有其它医院将会兴建，以带动槟城医疗行业的发展。

他指出，槟榔医院20亿扩建计划将需要5年才能完成，并将带来高达70亿的经济价值，同时将制造2000个高收入就业机会。

林冠英是于周三召开记者会时，作出相关宣布。

槟州秘书拿督法力占则说，原有位于槟榔医院扩建计划地段上的槟州政府车库，将会迁移至苏格兰路槟州图书馆毗邻的地段。

林尤丰：拥世界级医疗设备

槟榔医院董事林尤丰指出，这项名为“槟榔医药城”的发展计划，将拥有世界级医疗设备的医疗中心。

“第一阶段的计划项目是增加300床位，加上现有的300床位，使得该医院成为槟州首家拥有600床位的私人医院。”

“同时将增加医药套房、配套设施及供应前往寻求医疗保健和旅游群体的消费所需的酒店，并以分段式发展，以达到成为拥有1000个床位的长期计划。”

他说，初步发展估计需耗资20亿令吉及费时5年，及以1亿5600令吉长期租下坐落于太子路的政府地段，并且将于临近地段属于医院的私人产业地段来建设一幢为医疗旅游团而设的酒店。

他强调，身为东南亚最大医疗旅游中心之一，这计划将为槟州创造超过2000个工作机会，涵盖范围从基层劳工到医药专才。

他指出，该计划也将引进最顶尖的科技，包括为肿瘤专科旗下新增设的骨科、神经内科及老年科的病患提供尖端服务，特别是老年人士。

他也估计，外国病患人数以双倍增长。目前，槟榔医院每年服务超过10万外国病患。

若伊党关心穆斯林 应谴责陈德钦

槟州首长林冠英认为，如果伊斯兰党真正关心穆斯林，则该党应该谴责槟州马华主席陈德钦，因为后者指责槟州政府自2008至2016年增加伊斯兰教事务拨款84%至4亿5700万一举为反华人。

“难到槟州政府增加华小的拨款也是在反马来人？”

林冠英是针对雪州议长杨巧双在其新书提到本身的宗教信仰，遭北大讲师报案指行动党领袖将大马基督化，而伊党也发文告指槟州政府将槟城基督化一事，这么表示。

林冠英继炮轰作出类似谴责的人士，已违反国人宗教信仰的保障。

他继认为，有关沙文主义、极端主义及种族主义的言论，已违背马来西亚人的精神。

冀诺雷拉勿质疑州秘书专业

另一方面，询及公正党本南地区州议员诺蕾拉解释所指，她未受邀请出席槟州元首宣誓就职仪式一事，林冠英希望对方不要质疑州秘书的专业。

他也促请对方不要“破坏”州秘书，因为州秘书已有执行其职责。

诺雷拉疑因缺席4月29日的槟州元首宣誓礼，而导致其5万令吉议员拨款被州政府“冻结”。林冠英昨日召开记者会时说，该5万令吉拨款还是会拨给诺雷拉的选区，但前提是，诺雷拉必须亲自向首长办公室解释其缺席理由。