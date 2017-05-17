【玻拉惹端姑赛西拉祖丁74岁华诞】有人制造无根据指控 殿下吁民时刻警惕 北马新闻

（加央17日讯）玻璃市拉惹端姑赛西拉祖丁殿下表示，有特定人士不愿看见该州和谐及团结，喜欢制造毫无根据的指控，甚至刻意挑战联邦宪法，因此呼吁人民时刻保持警惕，拒绝引煽动和诽谤。

殿下于周三早在亚娄王宫，欢庆74岁华诞盛典上发表御词时，这么说。殿下提及，玻璃市孩子若接受最好的训练及享有最好的运动设施，也有能力在国际舞台竞争。“希望州政府继续努力准备更完善及足够的运动设施，以符合州运动发展前景，同时确保每个设施要保持良好状况，才能让人民受惠。”

赞扬2残奥夺金田径好手

殿下赞扬2名玻璃市人即在里约残奥三破世界纪录夺金的田径好手阿都拉迪夫，同时获得2016年全国最佳男子运动员，以及为大马摘下史上首金并刷新残奥会纪录的短跑选手莫哈末里祖安，希望2人的成就，能够激起更多玻州运动员的斗志。

玻州王储端姑赛菲祖丁在会上发表贺词，玻州务大臣拿督斯里阿兹兰也有致词。

册封282名有功人士

配合庆祝玻州拉惹74岁华诞，册封282名有功人士，其中5人是华裔。

名单当中，李豪恩受封SMP。其他4名华裔是受封PMP的Phuah Kean Huat及Poon Kuan Hoe，PJK的Heng Aik Hak，以及PJB的Chee Hoe Aik。

受封名册中，2人获封玻璃市皇室拿督斯里（SPMP），包括政府首席秘书阿里韩沙及陆军首长丹斯里莫哈末阿芬迪。首批封赐仪式于周三早上在亚娄王宫举行，36人接领勋章。