青少年充当毒驴 卖含冰毒果汁粉 国内新闻

（吉隆坡17日讯）青少年充当毒驴，将掺有冰毒粉末的果汁粉包装袋，卖给年轻瘾君子牟利，而被警方拘捕。

这些“加料”的果汁粉包装袋，外表犹如一般的果汁粉包装袋般，若不知情者不慎饮用，后果就不堪设想。

沙登警区主任梅格助理总监说，肃毒组警方于星期一（15日）午夜11时起，根据情报在雪兰莪州蒲种一带，展开4小时取缔行动，拘捕5名华裔男女，年龄17至21岁。

他说，警方在行动中，搜到3.42克克他命迷幻药、80粒“5仔”迷幻药与10粒摇头丸，也搜出3包桔子口味的果汁粉包装袋，总值3000令吉。

他指出，这3包果汁粉包装袋相信疑掺有冰毒粉末，而这是当地警方第一次揭发这种贩毒的方式。

“警方调查发现，贩毒集团在根据瘾君子的口味，把指定的毒品粉末掺入各类口味的果汁粉包装袋，如芒果、桔子、柠檬或葡萄等。”

梅格说，5名疑犯无业，专为贩毒集团贩卖及运送毒品，从中牟利，他说，每包果汁粉包装袋可抽佣50令吉。

他指出，这些果汁粉包装袋都是卖给年轻人，因此，公众受促小心使用这类果汁粉包装袋，以免不慎饮用掺有毒品的饮料。

他说，疑犯接受尿液检验后，证实曾服用头丸，目前，警方目前援引第39B、第39A（1）及12（2）条文查案，并追查其他贩毒集团党羽的下落。