无法获得附加选民册 希联不满选委会拒见 国内新闻

（吉隆坡17日讯）选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣拒绝接见反对党领袖，引起希望联盟的不满，也让反对党无法获得附加选民册（RDPT）一事，投诉无门。

希联领袖今日召开一项新闻发布会，谴责莫哈末哈欣对于希联要约见他的一切努力，视若无睹，而这一情况，在以往是鲜少发生的。

人民公正党政治局委员西华拉沙认为，反对党是选委会的主要“客户”，拒绝接见反对党领袖将无法让选委会获得反对党一方的反馈，这对选委会的声誉，是有所损害的，也削弱民众对其的信心。

他表示，希联将会继续努力约见莫哈末哈欣，并且会以前选委会主席丹斯里阿都拉昔为首，率代表团会见莫哈末哈欣。阿都拉昔目前是土著团结党的副主席。

西华拉沙披露，他们今次主要是要向选委会表达不满，这是因为该委员会拒绝让政党接触今年的附加选民册。

他指出，第14届大选随时都会举行，而今年首季度的附加选民册，将在6月份在宪法上颁布，一旦如此，有关的选民册将无法获得挑战，即使是被带上法庭。

阿都拉昔：之前选委会从未拒见

阿都拉昔也出席了是项新闻发布会，他指称，选委会主席拒见反对党领袖，这是过去所从未发生的，如果连接见反对党代表都不可以，如何能够信认选委会能以公平的处理选举的事宜。

他认为，选委会的透明度，是最基本的人权，而选委会也不应介入举选，而是公平让选民选出他们所属意的政府。

卡立沙末质问新选民如何大增

国家诚信党宣传主任卡立沙末则表示，选委会的另一项措施则是禁止政党领袖协助进行新选民登记。

“自第13届大选后，平均每一季度的新选民人数为7万人，但是在去年最后一季度，新选民人数却比这一平均数增长8倍；今年首季度则是5倍，这一大批的新选民到底从何而来？”

郭素沁：登记表格一张难求

民主行动党全国副主席郭素沁表示，新选民如今难进行登记，这是因为选民登记表格一张难求。“即使是去到邮政局，经常碰到的问题就是选民登记表格完了。”

沈志勤：政党应助登记

公正党竞选策略主任沈志勤表示，政党协助新选民登记，是一项良性的竞争，各政党各出奇谋，可以增加更多符合选民资格的大马人民，登记成为选民。

他不解选委会为何要禁止这项做法，而在另一方面，选民登记表格却一张难求。