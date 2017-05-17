移民局取缔隆市“金三角” 260非法移民被拘留 国内新闻

（吉隆坡17日讯）移民局官员在隆市“金三角”地区展开取缔非法移民行动，以让当地成为非法移民“零聚集地”，共有260名非法移民在一个半小时内被拘留！

这项突击行动是由移民官负责，170名普通行动部队队员协助展开行动。当局于星期三下午3时30分起，在武吉免登开始沿途至燕美广场与刘蝶广场，一路检查外籍人士。

截至傍晚5时，已有260名非法外劳被拘捕，其中115人没有合法入境证件，他们分别是27名印尼籍、27名尼泊尔籍、20名孟加拉籍，以及来自其它国家的41人，年龄25至40岁，其中105人是男性，10人是女性。

当局援引1963年移民局法令、1959／63年移民局法令非法逗留条文与逾期逗留条文，以及2007年反贩卖人口法令扣查这115名男女。

另外的145人中，分别持有联合国最高专员署难民营证件、没有身分证件，或持有伪造证件。

所有人皆被移送到武吉加里尔移民局扣留中心。

移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里随后在记者会说，许多人指吉隆坡已被外劳占领，移民局也时常展开取缔行动。

他说，当局发现吉隆坡一带的外劳，大多数没有合法入境证件。

他警告，移民局若发现雇主雇用外籍学生作为员工，将马上采取行动；而实际上，移民局与许多商场管理层，已向业主反映此事，但后者仍顽固或屡劝不听。

“无论雇用持有学生证、逾期逗留抑或没有许可证者，一律受到当局对付，雇主与雇员都会受到处分。”

“马来西亚是东南亚教育中心之一，若大马纵容外籍人士持学生证，在我国非法工作，将破坏我国教育领域的名声。”