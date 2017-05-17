传拟售普腾股权 多元重工业涨12% 经济新闻

（吉隆坡17日讯）因外电报道指该多元重工业有限公司（DRBHCOM，1619，工业产品组）拟与几家外国公司会面，讨论脱售普腾控股有限公司（Proton Holdings Bhd）股权的计划,多元重工业股票今早逐步上扬。

闭市时，多元重工业起19仙或11.66%，报1.82令吉，共4150万5100股成交。

彭博社今早引述消息报道，经过数月的谈判，多元重工业董事部打算在本周开会，讨论中国浙江吉利控股集团（Geely）和法国PSA集团的建议。

这名知情人士不愿具名，因讨论是保密。

报道指，多元重工业拒绝对脱售进展发表评论，吉利和PSA也拒绝置评。

早前多元重工业一名董事称，近期讨论的议案关系出售普腾股权，以及中国浙江吉利控股集团有限公司购买普腾莲花汽车的控股权。

作为该提案的一部分，知情人士表示，吉利和普腾将利用彼此的网络扩大在中国和东南亚的市场。

另外一名知情者说，PSA集团仍然有兴趣收购普腾，因为这家法国汽车集团更喜欢获得它的控制权。

2012年当多元重工业从国库控股手中购买普腾43％股权后随即将它私有化，当年这笔交易估值普腾身价为28亿令吉。

如果达成脱售协议，将标志着马来西亚汽车制造商和外国买家之间的漫长交易已完成。

据说，普腾曾考虑雷诺SA、大众汽车公司、Skoda和铃木汽车公司的提案。早在2010年，该集团就与大众汽车公司进行了合作谈判。本田汽车公司也在2012年探索了与普腾合作的联系。