获新机会竞标大马城 依海城早起午落 经济新闻

（吉隆坡17日讯）获第二次机会竞标马来西亚城计划的依斯干达海滨城市有限公司（ IWCITY，1586，产业组）今早大热扬5.6%或11仙。

惟闭市时，落9仙或4.55%，报1.89令吉，成交量达4858万4600股。依海城市与依海控股（IWH）同是林刚河旗下企业，这两家公司正在寻求合并及组财团争取竞标大马城。

首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰早前表示，只要出价合适，IWH CREC私人有限公司可再次竞标马来西亚城项目。依海城市与依海控股（IWH）同是林刚河旗下企业，这两家公司正在寻求合并及组财团争取竞标大马城。

阿都拉曼在一项学院结业礼后向记者表示：“这项交易并非出现U转，而是之前那家财团没履行一些条件，因此，政府合法地终止这笔交易，并重新招标，这有利于大马，因为土地价值如今已增值许多。”

根据他说，IWH CREC可提交标书，因这194公顷（约486英亩或2117万平方尺）的黄金地段已经升值，政府因而进行新的招标。

阿都拉曼也驳斥指向CREC颁发4亿美元（17亿2000万令吉）合约，在柔佛南部建造石油码头是政府的一种补偿的传言。

他解释说：“他们在很久之前已经竞标，这并不是一夜之间发生的。”