“不还钱法庭见” 林丹公开讨薪 体育新闻

林丹出发前往澳洲黄金海岸，获得妻子谢杏芳送行。

王仪涵发声力挺林丹。

(北京17日综合电)作为羽球史上最伟大巨星，林丹就是羽球的金字招牌，身为奥运冠军的他一直是中国收入最高的运动员之一，但这位亿万富翁居然也被逼上了发微博讨薪的境地！

随中国队于周二出发飞往澳洲黄金海岸备战苏迪曼杯之后，林丹通过微博发布联合声明，称包括自己在内的7名运动员在羽超联赛期间效力广州粤羽俱乐部，如今被俱乐部拖欠薪水，如不立即支付全部薪金，将采取法律手段维护权益。

“根据运动员与广粤俱乐部的约定，俱乐部应当在比赛前或比赛过程中就应按参赛场次支付运动员报酬，我们运动员为了不影响集体荣誉，在未收到俱乐部应付酬金的情况下，仍坚持完成了比赛专案。而我们运动员对俱乐部的体谅换来的竟是一再的拖延！”

觉得不受尊重

“我觉得他们这样做连基本的积极态度都没有，让我觉得非常不受尊重，所以只能走法律程序了。我很不理解他们怎么可以一直这样拖欠下去？”林丹表示羽超联赛原本这些年运作就受到各种阻力，如今再有这样的事情发生，对于整个项目职业化发展都非常不利，而自己这么做也是为了让更多运动员知道自己应该被尊重，否则权益就要被侵害。他也希望那些经营俱乐部的人不要抱着侥幸心理，觉得随便就可以搪塞运动员。

2016/17赛季羽超联赛于2016年12月6日开赛，2017年2月2日结束，谌龙所在的青岛仁洲队卫冕成功。而林丹是从冠军青岛队转会至广州粤羽，常规赛出场八次全部获胜，用全胜的战绩帮助队伍完成保级目标，最终排名第7位。林丹当时的队友有郑雨、居方鹏宇、李云、任朋嶓、诸葛露凯和周昊东。

王仪涵称也是受害者

随后事件持续发酵，前中国羽球名将王仪涵也发布微博，称自己也遇到过同样的问题，也是粤羽俱乐部欠薪的受害者，希望运动员的权益可以受到更多重视。

王仪涵称，2013/14赛季，她被粤羽俱乐部租借来打季后赛，但到目前为止，俱乐部仍然没有支付上海乒羽中心租借费用，与王仪涵签订的合同薪酬也只给了一半，并且曾经多次联系俱乐部交流未果。现在时间已经过去三年，王仪涵和上海乒羽中心的权益都没有得到兑现。

没因出轨丑闻而离弃 广粤俱乐部曾雪中送炭

根据媒体指出，林丹讨薪的对象其实是他的“恩人”，真是令人哭笑不得！

去年当林丹出轨丑闻曝光后，当时正在邀请林丹加盟的广东粤羽俱乐部并没有放弃，反而是大胆接纳，希望帮助林丹在赛场上重新证明自己。而林丹也确实在羽超赛场保持全胜，随后连续参加国际大赛，更是在大马首要超级赛上击败李宗伟打破魔咒夺冠，此后更是拿到足够多的积分可以参加世锦赛。

从某种程度来说，广粤俱乐部算是给当时的林丹雪中送炭的“恩人”，但如今未曾想这个言之凿凿要帮助林丹的俱乐部居然玩起了欠薪把戏，而且一欠就是7个人！

谢杏芳力挺丈夫 网友赞林丹仗义

林丹微博发布“关于粤羽俱乐部拖欠薪金的声明”，妻子谢杏芳也很快转发林丹微博，支持丈夫维权。她写道：“上面的，请尊重运动员的付出。”另一方面，不少网友也是力挺林丹，并夸他这次讲义气是为了其他6个人出头，希望靠自己的名气来帮他们讨回公道：“要是前面没有林丹名字，其他人都很难被人关注的了。毕竟省队运动员不容易。丹爷肯定不差钱，所以发这条微博一定是为了那6位队友！！好样的！”

粤羽俱乐部总教练 喊冤不知情背黑锅

就在林丹发表声明之后，广州粤羽俱乐部董事长和总教练高军也出面给了欠薪一个说法，他表示“这件事很冤枉，自己其实也是再为别人背锅。”

高军表示，俱乐部跟付迅经营的惠州企业签订了四年的经营权，关于俱乐部具体的经营情况，包括给球员支付薪水这些情况都是付迅经营的公司所操作，自己对此并不知情。高军说，自己计划明天就前往河源找付迅询问这件事情：“经营权我们的确已经交给他们了，这个事情出来成了我们俱乐部背锅。”

据林丹方面表示，高军虽然是俱乐部的法人，但是具体的合约和薪水都和付迅商谈。付迅在经营俱乐部上可能资金遇到一些问题，但这也并不是拖欠5个月薪水的理由。

中体坛屡见欠薪事件

奥运冠军林丹被拖欠工资，这一话题瞬间引爆了网络社交平台，但其实在中国体坛里，欠薪早已不是新鲜事，围棋、乒乓、足球都曝出过拖欠工资丑闻！

柯洁

当今中国围棋等级分第一人、拥有4个世界冠军头衔的柯洁九段于去年12月13日发表微博，讨要两年前效力于围甲联赛大连上方队时的“胜率奖金”。这一控诉得到网友力挺，甚至有象棋选手也站了出来。最终柯洁在2017年初拿到了拖欠了两年之久的30万人民币(约18万令吉)，并把一部分挪出用作公益。

孔令辉/张怡宁

中国乒超是世界公认的顶级联赛，但职业化并不彻底，各家乒超俱乐部的收入并不高，球员工资加上客场差旅费等，球队的运作让人感到“疲惫不堪”。2000年，孔令辉向黑龙江蓝盾俱乐部追债，希望要回奖金和基本工资。前中国乒乓女将张怡宁也曾遭北京队欠薪，2005年北京女乒签约的一家河北企业拖欠许多赞助款，导致球队在赛季结束后，拖欠了张怡宁等球员的工资。

德罗巴

2012赛季中超，上海申花引进切尔西名将德罗巴，结果“魔兽”只出场11场贡献8个进球后，球迷却再也无法见到他的身影，原因是申花拖欠300万欧元(约1439万令吉)工资。最终德罗巴通知申花要求提前解约。