“斗志成夺冠关键因素” 凯里冀国羽苏杯创佳绩 体育新闻

凯里(左二)将国旗授予队长李宗伟，为羽球队出征苏迪曼杯壮行，陪同见证有马羽总会长拿督斯里诺扎(右一)和秘书黄锦才(左一)。

全体球员出席授旗仪式，一同朝着夺取佳绩的目标进发！

(吉隆坡17日讯)“斗志成为左右国羽夺取冠军的关键因素”——青体部长凯里于周二在大马羽球队出征苏迪曼杯的授旗礼上说道。

凯里表示，虽然大马队在本届苏杯的目标是晋级半决赛，但是去年的里约奥运会证明国羽可以创造不可能，所以今年苏杯也有望创造首闯决赛的历史。在过往14届苏杯的历史上，大马羽球队的最佳成绩是2009年晋级半决赛。

“我们从未能晋级苏杯决赛，我希望国羽这次能创造历史。我们过往在团体赛的最好成绩是汤杯冠军。”

凯里指出，苏杯是混合团体赛，所以男女队员都要全力以赴，当中混双陈健铭/赖沛君、女单吴堇溦和女双温可微/许嘉雯的发挥，将会影响国羽征程。

别只靠宗伟双蔚抢分

“别只指望李宗伟和吴蔚昇/陈蔚强抢分，这是团体赛，大家都要尽全力为球队贡献分数。”凯里也特别提到“双蔚”近期下滑现象，但他认为两人能在苏杯再次崛起：“我们已努力改善他们不稳定的弱点，帮助他们找回节奏，让他们学会处理压力等等，我相信他们可以更好。”

相比其他国家，大马女队的实力较弱，但凯里认为她们已取得很大的进步。“这次比赛是吴堇溦迎来发光发热的机会，她不再是我国后备队球员，而是国羽的主力。另外我们还有许嘉雯/温可微，以前我们队的深度不够，但这次不一样，所以我们很有机会。”

凯里最后强调，羽球是大马第一运动，获得全民最大的关注，国羽必须在今年3项大赛：苏杯、世锦赛和吉隆坡东运会尽全力取得佳绩，特别是大马是本次东运会东道主，必须尽最大的可能赢得最多的金牌。