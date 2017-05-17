特朗普小儿子带同学参观白宫 国际新闻

上周，特朗普的小儿子巴伦带领其五年级的同学来了一次“白宫之旅”。巴龙热情地带同学们参观白宫，而特朗普和第一夫人梅拉妮亚也亲自接待了这群小朋友。

据悉，这些孩子共同吃了自助午餐，并参观了白宫，特朗普夫妇接待了他们。“特朗普总统为他们做了一场鼓舞人心的演讲，主题是实现自己的潜能，为了祖国成为最好的自己。”消息人士说

不明人士图跨过围栏闯入白宫 特勤局拘1人

美国白宫当地时间周二下午4时许遭不明人士企图闯入，特勤局人员随即封锁现场。疑犯不久之后被捕，事发时总统特朗普正身处椭圆形办公室，他并无受伤。

消息最初由一名身处白宫的记者发放，他引述白宫守卫的说法，称有人跨过了围栏闯入了白宫。而与此同时，特勤局封锁了白宫，但没有说明原因。从在场记者于社交网站发布的照片及影片可见，一批特勤局人员大为紧张，涌向同一方向；持枪的特勤局人员亦指示记者移动。

到下午4时34分，特勤局在推特贴文，表示有人跳过了一个单车停泊架，之后企图爬过白宫北面的围栏进入，该名疑犯已经被捕。