朝鲜射飞弹 韩萨德首次侦测到行踪 国际新闻

（首尔17日综合电）韩国国防部长韩民求周二对国会表示，朝鲜的飞弹试射被韩国的终端高空防卫系统，又称萨德反飞弹系统，首次侦测到。

路透社报导，韩民求说，朝鲜14日试射“成功达成飞行距离”。在提到设计飞行距离可达3000至4000公里的这型飞弹时，他表示：“与持续发射失败的舞水端飞弹相较，这被视为扩增口径的中程弹道飞弹。”

被问到朝鲜的飞弹计画发展是否比韩国预测来得快，他说：：“是的。”

韩民求指出，美军部署在韩国的萨德反飞弹系统侦测到这枚朝鲜的飞弹，是这套引发争议的系统上月部署完成后首次派上用场。

安理会闭门会议 商讨加强制裁朝鲜

联合国安理会周二举行闭门会议，讨论加强制裁朝鲜，惩处该国日前最新的弹道导弹试射。

美国大使黑莉于会前表示，美国正与平壤的主要盟友中国合作，制订新的制裁决议案，并警告所有国家必须加强对朝鲜的行动，否则可能自吃苦果。

她表示：“我们都要向朝鲜发出信息，那就是‘不要再来，现在不是游戏时间，这是严重的，这些威胁不受欢迎’。”她警告，不执行制裁的国家将会面临可能的惩罚措施。

虽然推动更强硬的立场，但黑莉亦提出与朝鲜直接会谈的可能性，声称“若完全停止核进程及试验，我们愿意谈判”。#