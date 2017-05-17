率百人加入“牛头党” 陈恩来冀打入槟议会 北马新闻

(北海17日讯)“牛头党”再现，槟州政治圈再起风云。

认清政治现实，陈恩来日前解散他带领的“无党籍服务团队”后，率领首批百人加入俗称“牛头党”的人民党，冀望以政治清流形象，打入槟州议会。

陈恩来周二晚举行无党籍服务团队解散仪式，并呈交入会表格予人民党总秘书辜瑞荣。

他指出，本身解散6支队伍加入人民党，希望能够在1个月内成立4个支部，初步锁定在峇眼达南、双溪浮油、柔府及新邦安拔，并会继续壮大组织，以期在来届大选前成为一股强大力量，竞选槟州30州12国席。

陈恩来透露，他在组织无党籍服务团队期间，因没有政党背景而常被人误会为亲国阵团体，让他认清我国政治圈无法接受类似做法，在机缘巧合下发现人民党斗争符合理念，因此决定加入。

“如今的政治格局，无论国阵或希联都向马来社会示好，而我们则秉持多元理念，如果成功进入州议会，我们将全力夺回本应属于华人的市议会主席职位。”

辜瑞荣表示，该党一直以来从未改变为草根阶层服务的理念，随着此生力军加入，该党将全面进军槟州，并争取在1个月内完成程序，成立槟州联委会，为来届大选铺路。

“我们目前在全国有1万名党员，加上新党员加入，来届大选攻打槟州国州议席并不成问题。”

该党北马区主任陈楚江表示，该党竞逐来届大选，被某些人士指责为打倒国阵的绊脚石，是历史的罪人，他对此反问执政槟州的政党，受人民委托9年，为人民做了什么？

“华人给予行动党80%支持率，但却受到不公平对待，如今我们出来竞选，正是希望纠正这种情况，却反而被指为罪人；马华、民政已经成为过去式，行动党的问题也已经浮现出来，未来我们将取代他们。”