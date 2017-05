塑料岛 地球上污染最严重的无人之境 国际新闻

一只活在化妆盒里的寄居蟹,一只被烂绳子勒死的乌龟。南太平洋上的亨德森岛(Henderson Island)远离文明,却依然充斥着3700万块垃圾。

亨德森岛1902年被并入英属皮特凯恩群岛辖区,目前无永久居民。1988年被联合国指定为世界自然遗产。这个无人岛是濒危物种的避难所,现在却正处于危险之中。图为一只生活在知名化妆品牌盒子里的寄居蟹,这种传统塑料对岛上的多样性造成相当大的破坏。

亨德森岛(HendersonIsland)属于英国,位于南太平洋的皮特凯恩群岛中,是一座珊瑚岛。该岛面积为37.5平方公里,距离最近的城市有4800公里,至今岛上无人居住,是大量濒临灭绝物种的避难所,亨氏圆尾鹱、亨岛田鸡及绿海龟都栖息于此。

澳洲塔斯马尼亚大学鸟类保护中心研究人员詹妮弗·莱弗斯(JenniferLavers)做了一项有重大意义的研究项目。她在《美国国家科学院院刊》中写到,现在他们已经将垃圾的数量以及垃圾累计率做了统计,亨德森岛垃圾堆放密度是迄今为止最高的,每平方米海滩上垃圾高达671.6件。莱弗斯研究海洋垃圾已经有10年时间了,据他们估计,从1991年开始,岛上垃圾的数量就以每年7%-80%的速度增长。

在这个世界自然遗产的岛屿上,每平方米的海滩上都有数百个塑料垃圾,包括牙刷、浮标、旧渔网、塑料袋和化妆瓶,可以看出这都是在过去几十年内生产出来,被居住在上万公里以外的人丢弃后飘浮到这岛上。岛上垃圾易碎,且含有大量有毒物质,对于动物不是一件好事,尤其对绿海龟影响更大,垃圾会严重阻碍小海龟的正常出生。一旦垃圾被丢进了海里,要想通过科技手段将垃圾重新打捞起来就很困难了。

《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表的文章中写道:“我们在亨德森岛(Henderson Island)这里记录了的塑料碎片数量和累积的速度。这是南太平洋一个无人居住的偏远岛屿,碎片密度却是世界上最高的,在海滩表面的每平方米高达671.6件。”这些无人岛从未有过人为“清理”的行动,来自全球的垃圾在此不断堆积,最终形成一个惊人的数目。

联合国环境规划署说表示,污染海洋的垃圾中,80%是塑料制品,其中大部分是塑料袋和塑料瓶。鱼和海鸟会把这些瓶子及碎片看作食物。统计数字显示,每年约有100万只海鸟和10万海洋哺乳类动物死于这种塑料污染。

专家估计,世界上有5万亿个塑料垃圾漂浮在整个海洋上,导致无数海洋生物死亡甚至灭绝。据估计,到2050年,海洋中的塑料垃圾将会比鱼类数目还多。

这些塑料颗粒还能像海绵一样吸附高于正常含量数百万倍的毒素,其连锁反应可通过食物链扩大并传至人类。据绿色和平组织统计,至少有267种海洋生物受到这种“毒害”的严重影响。