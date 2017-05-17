塑料岛 地球上污染最严重的无人之境 国际新闻

一只活在化妆盒里的寄居蟹，一只被烂绳子勒死的乌龟。南太平洋上的亨德森岛（Henderson Island）远离文明，却依然充斥着3700万块垃圾。

亨德森岛1902年被并入英属皮特凯恩群岛辖区，目前无永久居民。1988年被联合国指定为世界自然遗产。这个无人岛是濒危物种的避难所，现在却正处于危险之中。图为一只生活在知名化妆品牌盒子里的寄居蟹，这种传统塑料对岛上的多样性造成相当大的破坏。

亨德森岛（HendersonIsland）属于英国，位于南太平洋的皮特凯恩群岛中，是一座珊瑚岛。该岛面积为37.5平方公里，距离最近的城市有4800公里，至今岛上无人居住，是大量濒临灭绝物种的避难所，亨氏圆尾鹱、亨岛田鸡及绿海龟都栖息于此。

澳洲塔斯马尼亚大学鸟类保护中心研究人员詹妮弗·莱弗斯（JenniferLavers）做了一项有重大意义的研究项目。她在《美国国家科学院院刊》中写到，现在他们已经将垃圾的数量以及垃圾累计率做了统计，亨德森岛垃圾堆放密度是迄今为止最高的，每平方米海滩上垃圾高达671.6件。莱弗斯研究海洋垃圾已经有10年时间了，据他们估计，从1991年开始，岛上垃圾的数量就以每年7%-80%的速度增长。

在这个世界自然遗产的岛屿上，每平方米的海滩上都有数百个塑料垃圾，包括牙刷、浮标、旧渔网、塑料袋和化妆瓶，可以看出这都是在过去几十年内生产出来，被居住在上万公里以外的人丢弃后飘浮到这岛上。岛上垃圾易碎，且含有大量有毒物质，对于动物不是一件好事，尤其对绿海龟影响更大，垃圾会严重阻碍小海龟的正常出生。一旦垃圾被丢进了海里，要想通过科技手段将垃圾重新打捞起来就很困难了。

《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表的文章中写道：“我们在亨德森岛(Henderson Island)这里记录了的塑料碎片数量和累积的速度。这是南太平洋一个无人居住的偏远岛屿，碎片密度却是世界上最高的，在海滩表面的每平方米高达671.6件。”这些无人岛从未有过人为“清理”的行动，来自全球的垃圾在此不断堆积，最终形成一个惊人的数目。

联合国环境规划署说表示，污染海洋的垃圾中，80%是塑料制品，其中大部分是塑料袋和塑料瓶。鱼和海鸟会把这些瓶子及碎片看作食物。统计数字显示，每年约有100万只海鸟和10万海洋哺乳类动物死于这种塑料污染。

专家估计，世界上有5万亿个塑料垃圾漂浮在整个海洋上，导致无数海洋生物死亡甚至灭绝。据估计，到2050年，海洋中的塑料垃圾将会比鱼类数目还多。

这些塑料颗粒还能像海绵一样吸附高于正常含量数百万倍的毒素，其连锁反应可通过食物链扩大并传至人类。据绿色和平组织统计，至少有267种海洋生物受到这种“毒害”的严重影响。