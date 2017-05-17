救2岁童被当“拐子佬” 大叔遭打断13条肋骨 Uncategorized

舒丙友还躺在床上不能动弹。

伤者伤势严重。

(石家庄17日综合电)河北辛集市一名外来工人日前骑动三轮车在一处路边发现一名2岁幼童独自游荡，他出于好心准备下车抱起，怎料被幼童的母亲误以为是“拐子佬”。随后，幼童的家人二话不说，持刀及钢管暴打，造成对方13根肋骨骨折，伤势严重。

遇事的外来工人舒丙友(55岁)，来自池州市贵池区涓桥镇，10年前跟随亲戚到河北省辛集市务工，出事前在一间装饰公司负责看管仓库和送货工作。据其子舒鑫宁表示，事发于本月7日下午4时许，当时舒丙友为客户送完货后，准备去诊所看牙医。

他说：“我爸骑电动三轮车到当地古城新村小区时，看到有个不满2岁的小孩摇摇晃晃朝机动车道上走。”

舒鑫宁指出，其父看到幼童旁边没人看管，担心他走到行车道上会有危险，就在车上挥手喊幼童不要乱跑，并准备下车把他抱到路边安全位置。这时，幼童的的母亲出来找孩子，误以为舒丙友想拐带小孩。随后，幼童的父亲、叔叔等人追上来，不等舒丙友解释，就出手先将三轮车毁坏，又用利刀和钢管暴打舒两友，直到警员接报到场才停手。

舒鑫宁说：“经诊断，我爸全身有13根肋骨骨折，并且肩胛骨骨折，肺部挫裂伤，胸腔积液。由于伤情严重，已经转院到河北医科大学第三医院胸外科治疗。现在还躺在床上不能动弹。”

目前，幼童的叔叔张XX已被刑事拘留，而幼童父亲则在逃。嫌犯的家属对于打人行为已认错，并拿出10万元人民币(约6万2700令吉)作为伤者的医疗费用，不过舒两友的亲友无法接受施暴者的道歉。