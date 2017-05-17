婚礼上遭众男子按地非礼 伴娘报警拒接受道歉 国际新闻

广州日前有伴娘在婚礼前，竟被到来的最少八名男宾客集体按于地上胸袭，大肆非礼，过程更被人拍下上载网络。

花都的张小姐（化名）告诉记者，5月11日她去清远参加自己好朋友的婚礼做伴娘。然而中午接过新娘后，张小姐独自一人站在大门外玩手机，竟然有人趁她没有防备突然抱着她，然后将她推倒在地，做出过分举动。混乱中，有些心怀不轨的人，也趁机做出非礼动作。张小姐表示：“当时突然有人扯住我，我被拖到一边后，那些男的全部跑过来，我趴在地上，他们就按住我摸来摸去，有人伸手摸我的胸部。”

在其他亲友的劝说下，这帮男子才肯罢休，而此时的张小姐已经狼狈不堪，跌倒在地，只能由其他女性朋友扶起，前往屋内整理衣服。

肇事者唐先生介绍，婚礼前一晚，一众兄弟喝了不少酒，次日，带着宿醉过来接新娘，而在接亲期间，兄弟团及姐妹团都玩得比较开心，所以，有个别的“兄弟”一时控制不住自己的情绪，做出冲动行为。他表示：“人兴奋我都不知道自己做了什么，做了一些很过分的行为，这个我们承认，我们同时都向女事主道歉，你可以提出你的要求，你想怎样，只要是我们能够满足的，都会尽量做。”不过，张小姐已表明不会接受道歉，她希望透过司法制度还她一个公道。

近年来，不少地方都曾出现在婚礼上过激，甚至触犯法律的“闹伴娘”行为。