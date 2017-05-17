Whatsapp 希垃里之舞是骗局 国内新闻

（吉隆坡16日讯）通讯软体WhatsApp疯传一则警惕用户勿打开一个名为“希拉里之舞”（Dance of the Hillary）的视频，否则将受到病毒攻击导致手机“格式化”（formats）的讯息，其实是一种骗局。

上述讯息，最初是在印度传开——也是警告用户，宣称由于网络遭受勒索软件的攻击，自动提款机（ATM）将在未来几天关闭，并敦促他们不要进行任何在线交易，直到问题得到解决。

有关讯息是宣称：“由于印度的网络遭受勒索软件网络，自动提款机将在接下来的2-3天内关闭，所以如果您需要，请在今天就提款以备未来几天之需。今天不要进行任何网上交易。”

“请通知通讯录中的所有联系人不要打开一个名为‘希拉里之舞’的视频。它是一种会格式化（formats）您的手机的病毒。当心这是非常危险的。”

这个讯息也要求用户将其转发给他们的联系人。

消息一传十十传百，甚至传到来马来西亚的用户，但印度储备银行已经证实这是垃圾讯息，并表示将密切关注“想哭”（WannaCry）勒索软件攻击的情况。

与此同时，印度新闻网站India.com也证实，上述消息宣称因为网络攻击已经影响了100多个国家的自动提款机被关闭，都是虚假的。

该新闻网站在星期二的报道中，也驳斥了“希拉里之舞”视频是一种病毒。而所谓的视频会毁掉手机的说法，实际上是去年10月初出现的骗局之一。