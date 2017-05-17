放话要抢掉巫统13议席 槟土团党待希联最高理事会安排 北马新闻

（槟城16日讯）槟州土团党放话，如果可以他们要在槟州攻下巫统目前的3国10州议席，惟，一切有待希联最高理事会决定竞选安排。

该党槟州主席马祖基强调，该党要“抢掉”巫统现有的13个议席，即打昔牛汝莪、浮罗山背和甲抛峇底国会议席，以及10个州议席。土团党不会放弃与希联盟友之间的议席谈判。虽然土团党放豪言要打下巫统现有议席，但马祖基坦言其实槟州议席分配尚未谈好，他们将带上希联最高理事会。

马祖基周二下午率领槟土团党州委与槟行动党州委会面。槟州行动党主席曹观友于记者会上表示这是2党历史性的会面，大家互相交换政治意见，尤其关系到第14届全国大选的局势观点。

由于行动党主导槟州议席分配，对此，马祖基称槟州希联盟友无论谁竞选，都会互相帮忙，就比如土团党会在行动党竞选的选区，协助行动党争取马来选票；行动党也会在土团党竞选选区争取非马来选票。

曹观友表示认同马祖基的谈话，他强调，希联必确保盟友能在所竞选的选区胜出，来届大选大家目标一致，就是要确保希联胜利。

会上，媒体询及槟州是否会出现有如第13届全国大选时，双溪亚齐州议席出现三角战，即伊党和公正党各派候选人迎战巫统候选人时，曹观友即回应说：“涉及三角战的2政党，公正党和伊党都没在今天的会面。”

曹观友续说，希联会确保下届大选不会出现三角战或是议席重叠，惟，依据目前情况来看，或会出现多角战，届时要有心理准备去应对。与会的2党州委包括行动党署理主席佳日星、副主席拉玛沙米、再里尔、秘书林慧英、财政罗兴强；土团党署理主席拿督斯里莫哈末沙里夫、秘书阿查哈里、财政胡查尔奧士曼、青年团团长莫哈末沙夫万等。

巫统与伊党立党数十年，拥有一定的根基，基层也相对比其他政党强。对此，马祖基指出，土团党党龄虽然只有7个月，但在近2个月已在槟城完成成立各区部的工作，甚至还相当受欢迎，不断受邀出席讲座，特别是打昔牛汝莪。他透露，打昔牛汝莪党员人数与日俱增，令人鼓舞。在马祖基与记者分享该党在打昔牛汝莪的受欢迎程度后，看似该党势要上阵打昔牛汝莪，记者再询及槟州的议席分配，他回应说：“我们会把议席谈判带上最高理事会。”

曹观友则笑言：“我们的议席谈判会在大选提名之前公布。”

敦马哈迪旋风依旧

马祖基指前首相敦马哈迪旋风依旧。土团党已走访国内50%的垦殖区，取得相当强的支持率，马祖基相信这是一个新浪潮，而且不是因为马哈迪而激起的浪潮，其实是垦殖区选民求变的浪潮。

他强调，马哈迪在郊区的影响力仍在。