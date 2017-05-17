周内上载至网站 希联标志公开供投选 国内新闻

（吉隆坡16日讯）针对希望联盟未来所使用的共同标志，该联盟秘书拿督赛夫丁披露，秘书处已接获330项各阶层人民所提出的建议，希联4个成员党将会选出最终的10至12个标志，之后公开让民众投选，以决定希联未来所使用的共同标志。

他指出，在未来的一周之内，希联4成员党将会尽速选出最终的10至12个标志，并会上载至希联的网站上，公开让民众投选。

至于整个注册的过程需要多少时间，他则无法回答，并指还必须胥视社团注册局的批准时间。赛夫于是于今日在人民公正党总部，联同希联成员党代表一起召开新闻发布会时，如是指出。

他称，除了众多的标志设计图之外，许多建议者甚至拟出整套大选时的竞选策略，包括有T恤及其他竞选材料的设计，甚至有建议者表示在大选时，愿意成为志愿工作者，协助竞选，这让希联秘书处感动不已。

雪议员班底待开会讨论

另一方面，针对雪州州政府的行政议员班底的问题，赛夫丁指该秘书处在会议内有讨论，也表示关注，惟还是必须等待公正党的会议得出结论之后，才能评断，毕竟公正党是雪州州政府的最高领导单位。

由于伊斯兰党与公正党“断交”，导致雪州州政府内的3名州行政议员的未来动态，备受媒体的关注，大批媒体今日也涌往希联秘书处的新闻发布会，冀望能够获得一点眉目。

至于有建议指不仅雪州伊党州行政议员必须辞官，公正党在吉兰丹州有官职者，也应该辞职，赛夫丁则表示不方便评论此事。

而国家诚信党宣传主任卡立沙末则代为解答，认为目前的情况是伊党主动提出与公正党断交，理应的作法是在丹州，伊党撤去公正党代表的职务，而在雪州，伊党则应主动提出辞呈。

他称，目前的情况是，主动提出断交者，却要求保留在雪州州政府内，这一情况极为怪异。

此外，受询及议席分配谈判的事宜，赛夫丁则重申没有把门关死，表示希联向来的大愿景，是希望能与所有的反对党协商，这当中当然包括伊党。

有意重新活跃政坛 下议院议长理应退位

希望联盟秘书处认为，既然国会下议院议长班迪卡阿敏有意重新在政坛上活跃，无法做到如雪州苏丹沙拉夫丁所指的议长不应偏袒任何一方，他就理应退位让贤，让其他更适合的人选担任议长一职，实行国会的改革。

以拿督赛夫丁为首的希联秘书处，甚至认为班迪卡是有意染指沙巴州首席部长之位，因此日前才会发表有意重新活跃政坛的言论。

班迪卡日前在一项沙巴州的基层活动上，指他有意重新活跃于政治上，这是因为他作为议长多年，聆听了朝野之间的论述，最适合处理问题。

赛夫丁也不无讽刺地称，虽然班迪卡在落实议会改革方面，成绩差强人意，但是希联秘书处仍然珍惜他所做出的一小步，包括设立首相与部长的问答时间以及成立国会第二院。

“其他包括12项的建议，则完全原封不动，其国会改革成绩可谓不及格，而班迪卡近期也似乎无意继续推行议会改革。”

赛夫丁指出，许多的建议，如在国会设立各委员会包括外交事务丶法律拟定丶交通与城市及教育等等，却完全不被考虑之内。

行动党全国政治教育局主任刘镇东即认为，成立这些委员会，有助于国会的议题辩论，也符合雪州苏丹的意愿，即议会无需辩论至超过午夜12时。

他也指国会设立各领域的委员会，是民主议会国家的一项很重要的特征。

出席希联秘书处记者会的领袖包括土著团结党最高理事拿督莱依斯胡申丶国家诚信党秘书长安努亚达希丶行动党全国副主席郭素沁丶公正党竞选策略主任沈志勤等。