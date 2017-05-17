净选盟北马区移交备忘录 冀选委会改善选举机制 北马新闻

（槟城16日讯）净选盟北马区今日移交“改善选举机制”备忘录予选举委员会，希望选委会可在10个月内作出改善，净选盟透露，目前有高达400多万合格民众没有登记成为选民。

净选盟北马区主席拿督杜乾焕博士于周二联同公正党、诚信党、社会主义党及国民醒觉运动等非政府组织代表，前往槟州选举委员会办公室移交“改善选举机制”备忘录，给该委员会副主任莫哈末苏海米。

杜乾焕在记者会上指出，备忘录中主要是建议选举委员会改善措施，包括每次大选都有舞弊或买票事件，甚至出现幽灵选民，因此促请停止这些乱象，并彻底弄干净整个选举。他揭露，有多达400多万合格大马人民没登记为选民，因此他建议选委会自动化登记21岁大马人民为选民，而国民登记局可提供数据。

他也说，越长的竞选期间可让各党候选人有更多时间收集资料及作出对策，根据以往的竞选期，应该要有21天（3周），并不是12至13天。净选盟也关注选区划分，而选委会在选区划分上做得不完美，划分时有倾向国阵，因此净选盟一直以来都有提出反对。

他补充，这次备忘录在呈交给选委会后，净选盟会继续做跟进，若选委会没有给予回复，将会继续施压。

槟州诚信党选举组主任赛夫指出，在32万6905人的最新名册资料中，有24万2691人是新登记选民，而8万4214人更换地址选民。

他直言，选委会这次并没有附加选民册给各政党的代表，反而在国阵的双溪亚齐区服务中心是有展示最新的选民册，而这不公平的对待是不健康现象，他吁请选委会根据以往制度，让每个政党都可拿到选民册，也提供软硬拷贝的选民册。

选区划分倾向国阵

马章武莫区州议员李凯伦表示，选区划分明显倾向国阵，因此他希望有个公正、干净及自由的选举，不要有政治干预。槟州公正党秘书祖克菲里则指，槟州有多个选区有不合理搬动选民，而选民也不知被搬动，这包括峇都茅、双溪亚齐、双溪峇甲及柏南地区。

出席者尚有双溪峇甲区州议员拿督马达沙比、槟岛市议员颜艾菱、威省市议员王泽钦、净选盟北马区秘书处成员李忠伦、社会主义党副秘书长朱进佳及槟州公青团副团长梁锦坤。