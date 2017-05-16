9单位突击4工地 77外劳没绿卡违规 北马新闻

(北海16日讯)马来西亚建筑工业发展局（CIDB）联同8个政府单位展开联合行动，严查建筑工地违规事件，结果4个工地逾半员工因没有“绿卡”被当局调查。

有关行动是于周二上午，在威南4个发展中的建筑工地展开，当局共动员9个单位包括大马建筑工业发展局、威省市政局、移民局、槟州卫生局、劳工部、国家水务委员会、人力资源委员会、工业安全与卫生局、北马建筑工程学院逾80名官员，分成两个队伍进行突击，以检查建筑工地是否存在违规事件。

马来西亚建筑工业发展局槟州总监莫哈默费扎说，此次行动的目的是希望工地承包商能够遵守政府的条例，提高工地安全及规范的醒觉性，以确保我国工业的健康发展。

他透露，该局此次行动共检查151名外劳中，总计有77名外劳没有绿卡，更有其中一名外劳疑持有假绿卡，违反了2011年马来西亚建筑工业发展局修正法令第520条文，既建筑工地业者必需申请俗称绿卡的“熟练员工和督工认证”。

“针对假卡事件，我们将会彻查，同时也将报警备案，以免更多人受骗。”此外，当局将要求上述工地的承包商提供建筑工程及建材的细节，以确保承包商在其他方面也符合工地规格。

无论如何，他说，当局连同数个单位进行突击，是希望业者能够有足够的醒觉，并与州内的承包商建立联系，确保他们能够依章行事。

另一方面，移民局在现场也检查了135名外劳，发现其中43名外劳违反移民局条例，被带返接受进一步调查。

被扣留的外劳年龄介于21至31岁之间，他们主要是无法出示合法文件，以及滥用准证而被捕。

同时，卫生局在执法期间，也发现多处可能成为蚊虫繁殖温床的积水处，并在这些工地中，采集3个样本，一旦证实为黑斑蚊，当局将开出罚单。