疑惹事生非被赶出门 顽童投诉遭母虐打 北马新闻

（双溪大年16日讯）9岁顽童被母亲赶出家门，向学校守卫投诉被母亲虐打。

一名学校守卫昨日下午2时40分，发现一名9岁男童带着书包，在学校后的道路上徘徊，当被询问时，男童表示被母亲赶出家门及虐打，守卫于是向警方作出投报。

身上没虐打现象

瓜拉姆拉县警区主任祖基尔助理总监指出，根据警方调查显示，男童的身上没有严重的伤痕，没有被虐打的现象。

警方的调查显示，这名9岁的男童自父母离异后，就由居住在吉兰丹日里的祖母照顾，直到去年12月，才由母亲带回。当时母亲发现男童身上有伤痕，被询问时被告知因为男童太顽皮而被打。

男童的母亲较后为孩子在本区的一所报读，可是，校方却告知男童常在课堂上制造麻烦，包括偷窃同学的东西及与同学吵架等。

男童的母亲接着把男童送到华玲其母亲处寄养，可是顽皮的男童又被送回，因为外婆无法管教这名顽皮的孙子。

母向社会福利局求助

其母亲在无法可施下，经把孩子送到医院寻求医生的协助，同时向社会福利局求助，以期把孩子送往感化院。其母亲也承认曾经体罚不听话的孩子，因为孩子经常说谎，并偷窃她及继父的钱。

吉打州教育事务局委员会主席拿督达祖乌鲁斯吁请社会大众，如果有发现孩童被虐打的事件，应该向执法单位投报，以便通过法律途径展开调查，让涉及者接受法律的制裁。